Окупанти РФ намагаються просунутися біля Авдіївки: де атакує ворог

Усі підрозділи у районі Авдіївки, які могли бути заблоковані, відведені на більш вигідні позиції, сказав представник Збройних сил Дмитро Лиховій.

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Війська РФ намагаються наступати на Ласточкине, ЗСУ відбивають атаки / Колаж: Главред, фото: Командування ОС ЗСУ (ілюстративне фото), DeepState

Бійці ЗСУ, які були в районі Авдіївки Донецької області під загрозою блокування, відведені на інші позиції та виконують бойові завдання. Російські окупанти намагаються наступати на Ласточкине поблизу Авдіївки. Про це заявив речник угруповання Таврія Дмитро Лиховій.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що бійці відведені на інші позиції і перешкоджають подальшим спробам просування окупантів.

"Біля Авдіївки всі підрозділи Сил оборони, які перебували під загрозою блокування, відведені на нові порівняно більш вигідні позиції. Продовжують виконувати бойові завдання. Вони заважають подальшому просуванню ворога. Позиції були підготовлені, була здійснена фортифікація", - зазначив Лиховій. відео дня

За його словами, війська РФ намагаються наступати на Ласточкине, де відбито 14 атак.

Також Дмитро Лиховій підкреслив, що ворог атакує і на Мар'їнському напрямку, але безуспішно. Там українські військові відбили 23 російських атаки.

Ситуація в Авдіївці

17 лютого Командування ухвалило рішення щодо виведення ЗСУ з Авдіївки. Бійців перемістили на більш вигідні оборонні рубежі. Командувач угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський сказав, що війська були переведені на заздалегідь обладнані позиції.

Війська РФ захопили Авдіївку, оскільки використовували тактику авіаударів для просування своєї піхоти, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, подібні дії окупанти можуть застосувати і надалі на інших ділянках фронту.

Авдіївка далася росіянам "великою ціною" - вони втратили понад 47 тисяч своїх військових, розповів Олександр Тарнавський. За його словами, в Авдіївці було знищено резерви, які ворог міг застосувати на інших напрямках.

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