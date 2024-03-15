Трьом бригадам терміново перекинули резерви: РФ проривається на сході – Сирський

Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії, каже головком ЗСУ.

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Олександр Сирський розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку / Колаж: Главред, Фото: t.me/s/osirskiy

На Авдіївському напрямку ворог зосередив основні зусилля і вже кілька діб намагається прорвати оборону Збройних сил України в смугах трьох бригад, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як написав він у своєму Telegram, окупанти щодня кидають у бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

За його даними, наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скиданнями. При цьому авіація противника періодично завдає ударів КАБ з відстані 40-50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.

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"В цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є - знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії", - пише український воєначальник.

Він також уточнив, що організації та забезпеченню цих питань була присвячена робота, а з командирами були розглянуті оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.

"Було вжито всіх необхідних заходів щодо зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між усіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку", - додав Сирський.

/ Главред

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що внаслідок тривалих позиційних боїв, які тривали 14 березня, російські окупанти просунулися в Бердичах Ясинуватського району Донецької області. Як свідчать геолокаційні кадри, російські війська перебували на кількох вулицях у селищі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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