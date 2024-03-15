Окупанти прорвалися на двох напрямках: в ISW назвали небезпечні ділянки фронту

Підрозділи Збройних сил України продовжують утримувати свої позиції.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Унаслідок тривалих позиційних боїв, що тривали 14 березня, російські окупанти просунулися в Бердичах, Ясинуватського району Донецької області.

Як свідчать геолокаційні кадри, російські війська перебували на кількох вулицях у селищі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому бої тривали на різних напрямках: на північний захід від Авдіївки біля Бердичів і Новобахмутівки, на захід від Авдіївки біля Орлівки, Тоненького і Семенівки; і на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного і Невельського. Там підрозділи Збройних сил України продовжують утримувати свої позиції.

відео дня

Крім того, геолокаційні кадри, опубліковані 14 березня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Вербового в Запорізькій області, повідомляють військові аналітики.

Позиційні бої тривають недалеко від Роботиного і Вербового. Частини 429 мотострілецького полку РФ продовжують діяти на Запорізькому напрямку, додали в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що у РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зломили штурм РФ на сході. Українські бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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