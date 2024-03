Окупанти прорвалися на двох напрямках: в ISW назвали небезпечні ділянки фронту

Унаслідок тривалих позиційних боїв, що тривали 14 березня, російські окупанти просунулися в Бердичах, Ясинуватського району Донецької області.

Як свідчать геолокаційні кадри, російські війська перебували на кількох вулицях у селищі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому бої тривали на різних напрямках: на північний захід від Авдіївки біля Бердичів і Новобахмутівки, на захід від Авдіївки біля Орлівки, Тоненького і Семенівки; і на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного і Невельського. Там підрозділи Збройних сил України продовжують утримувати свої позиції.

Крім того, геолокаційні кадри, опубліковані 14 березня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Вербового в Запорізькій області, повідомляють військові аналітики.

Позиційні бої тривають недалеко від Роботиного і Вербового. Частини 429 мотострілецького полку РФ продовжують діяти на Запорізькому напрямку, додали в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.