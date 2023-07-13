Вимагали ще з середини 2000-х: Куса назвав умови вступу України до НАТО

Для інтеграції України до Північноатлантичного альянсу Києву потрібно реалізувати низку важливих реформ і добитися згоди всіх країн блоку, зазначив Ілля Куса.

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Україні для вступу до НАТО потрібне колективне рішення всіх країн Альянсу - Куса / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Щоб Україна вступила до НАТО, потрібно заручитися підтримкою всіх країн-учасниць Альянсу. Києву слід провести низку реформ - у системі правосуддя, правоохоронних органах, посилити боротьбу з корупцією в державному управлінні і вирішити питання зі свободою медіа. Треба в цілому добитися підвищення ефективності роботи держави. Про це заявив експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що всі рішення у НАТО ухвалюються на колективній основі. Тому вступ України до Альянсу повинні підтримати всі країни блоку безпеки Заходу. Наразі такої єдності немає.

"Оскільки рішення в Альянсі ухвалюються консенсусом, то всі повинні бути "за", тобто політично і фактично всі повинні його підтримувати. На даний момент, судячи з усього, єдності немає. У всіх з різних причин можуть бути свої погляди на цю ситуацію", - зазначив Куса.

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За його словами, для успішної євроатлантичної інтеграції Україні потрібно реалізувати реформи, які вимагало НАТО ще з середини 2000-х років.

"Умови ж стосуються реформ в системі правосуддя, правоохоронних органах, а також поліпшення ситуації з боротьбою з корупцією у сфері держуправління і зі свободою медіа. А також питання, які пов'язані з трансформацією бюрократичного апарату як такого. Тобто те, що від нас вимагали з середини двохтисячних, ті самі реформи, які стосуються перетворення держави і підвищення ефективності її роботи. Особливо це стосується кадрової політики і боротьби з корупцією", - підкреслив Ілля Куса.

Вступ України до НАТО

На саміті у Вільнюсі, який відбувся 11-12 липня, країни НАТО ухвалили рішення, яке передбачає можливість для України вступити до Альянсу без Плану дії щодо членства. Втім, Києву так і не надійшла пропозиція інтегруватися до Північноатлантичного альянсу. За словами генерального секретаря Організації Єнса Столтенберга, Україна вступить до НАТО, якщо Київ виконає низку умов.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна вступить до НАТО, коли завершиться війна з агресором Росією. На думку гаранта, у самому Альянсі повинні бути зацікавлені в євроатлантичній інтеграції України не менше, ніж сам Київ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна поки що не може отримати запрошення до НАТО. Держсекретар не бачить такої можливості, поки йде війна з окупантом Росією. Однак Альянс посилюватиме Київ для того, щоб Україна змогла наблизитися до стандартів НАТО.

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