Україна переможе у війні через рік і вступить до НАТО та Євросоюзу - Зеленський

Україна вступить до Європейського Союзу, єдність щодо цього питання вже досягнуто, сказав президент Володимир Зеленський за підсумками саміту у Вільнюсі.

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Україна вірить у перемогу та вступ до НАТО за підсумками саміту Альянсу наступного року - Зеленський / Офіс президента

Україна має здобути перемогу у війні з країною-агресором Росією за рік. Після завершення війни Київ вступить до Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Європейська правда, у середу, 12 липня, за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі український гарант сказав, що сподівається на перемогу України у війні до наступного саміту Альянсу, який має відбутися в середині 2023 року.

"Це правда, ми віримо в перемогу. Ми віримо, що наступний дуже важливий крок для України буде на наступному саміті НАТО – символічно, все ж 75 років Альянсу – у Вашингтоні. Мені здається, нам треба багато працювати і готуватися до цього саміту", - зазначив Зеленський.

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За його словами, після перемоги Україна зможе вступити як до Північноатлантичного Альянсу, так і до Європейського Союзу.

"І точно все всім зрозуміло: ми вже маємо абсолютну єдність, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це абсолютно справедливо: Україна боролася за таке недалеке майбутнє для себе – бути рівноправним членом ЄС, Альянсу безпеки і незалежною державою", - підкреслив Володимир Зеленський.

Саміт НАТО у Вільнюсі

У Вільнюсі 11-12 липня пройшов саміт Північноатлантичного альянсу. Країни НАТО ухвалили рішення, згідно з яким Україна зможе вступити до колективного блоку безпеки Заходу без плану дій щодо членства в Альянсі, проте запрошення про євроатлантичну інтеграцію Україна не отримала. За словами генсекретаря організації Єнса Столтенберга, Україна стане членом НАТО, якщо будуть виконані певні умови.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна має вступити до Північноатлантичного Альянсу після війни. За словами гаранта, у НАТО повинні бути зацікавлені в євроатлантичній інтеграції України не менше, ніж сам Київ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Україна не може отримати запрошення про вступ до НАТО, поки йде війна з країною-окупантом Росією. За його словами, Альянс пропонує Києву можливості для досягнення стандартів колективного блоку безпеки Заходу.

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