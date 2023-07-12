"Саміт НАТО став поразкою для Путіна": прем'єр Португалії підтримав Україну

Португалія схвалила гарантії безпеки, надані Україні країнами "Великої сімки".

https://glavred.net/world/sammit-nato-stal-porazheniem-dlya-putina-premer-portugalii-podderzhal-ukrainu-10485217.html Посилання скопійоване

Прем'єр Португалії Антоніу Коста висловився про Саміт НАТО і Путіна / Колаж Главред, фото скріншот, Вікіпедія

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі залишив чіткий сигнал Володимиру Путіну, що стало "явною поразкою" для російського диктатора.

"Якщо він мав намір розділити НАТО, то насправді НАТО було єдиним. Якщо він мав намір послабити НАТО, то воно стало сильнішим. Якщо хотів віддалити Україну, то тепер вона ближче до НАТО, ніж раніше", - сказав він, передає SIC Notícias.

Коста заявив, що Португалія схвалила гарантії безпеки, надані Україні країнами "Великої сімки".

відео дня

"Декларація відкриває період, з якого почнуться контакти між партнерами, щоб визначити ступінь участі кожного з них у майбутніх гарантіях безпеки України", - заявив він.

При цьому Коста додав, що говорити про те, яку підтримку надасть Португалія. поки "передчасно".

"Ми прагнемо внести свій внесок у безпеку України різними способами, ми робимо це з військової точки зору, з фінансової, політичної, дипломатичної, а також з точки зору надання обладнання та за допомогою навчання, зокрема, зараз пілотів F-16", - додав він.

Реакція Кремля на саміт НАТО

Спікер російського президента-диктатора Дмитро Пєсков в істериці відреагував на саміт НАТО. У Кремлі знову взялися за погрози і обіцяють "тверду реакцію", якщо НАТО прийме Україну в Альянс.

Крім того, у Путіна заявили, що "вступ України до НАТО матиме дуже і дуже негативні наслідки для архітектури безпеки Європи".

Читайте також: