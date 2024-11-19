Вимагали до 12 тис. доларів: у трьох областях 'спіймали' посадовців МСЕК

Посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.

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Затримання посадовців МСЕК / колаж: Главред, фото: Національна поліція України

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В Одесі посадовці МСЕК "оформлювали" інвалідність за $4500

На Київщині медики фальсифікували історії хвороб призовників

У Львові посадовці МСЕК займалися підробкою медичної документації

В Одесі, Львові та на Київщині викрили масштабні схеми ухилення від мобілізації через оформлення фіктивних інвалідностей за участю посадовців МСЕК. Правоохоронці затримали понад 10 осіб.

Схема ухилення від мобілізації в Одесі

Як повідомила Державна прикордонна служба України, в Одесі двоє місцевих жителів створили схему, яка дозволяла чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Вони залучили до співпраці посадовців МСЕК, лікарів місцевих медичних установ і цивільних посередників. За послуги фіктивного оформлення інвалідності вимагали $4500 з кожного клієнта.

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"Ділки готували підроблені документи, які підтверджували наявність тяжких захворювань. Ці документи ставали підставою для призначення інвалідності, що автоматично знімало особу з військового обліку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці провели понад 50 обшуків, вилучивши медичні картки, чорнові записи, печатки, техніку та кошти на суму 3,5 млн гривень. Затримано сімох осіб, яким висунуто підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

Схема ухилення від мобілізації на Київщині

За повідомленням Національної поліції України, на Київщині правоохоронці затримали завідувачку центру неврології та нейрохірургії і лікаря-травматолога. Медики фальсифікували історії хвороб призовників, за що вимагали $12 000.

Їхня схема полягала в створенні фіктивного лікування пацієнта, після чого документи передавали до МСЕК. Там "клієнтам" призначали групу інвалідності.

Схема ухилення від мобілізації у Львові

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у місті за сприяння прокуратури було викрито голову та трьох членів міжрайонної МСЕК. Вони займалися підробкою медичної документації, яка давала змогу чоловікам призовного віку отримати статус інваліда та виїхати за кордон.

За даними слідства, вартість їхніх послуг починалася від $1300. У такий спосіб незаконно виїхало щонайменше п’ятеро осіб. Підозрювані підробляли медичну документацію, на підставі якої чоловіки призовного віку безпідставно отримували статус інваліда та безперешкодно перетинали держкордон.

Всім зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Затримання посадовців МСЕК - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Кропивницькому "на гарячому" спіймали хірурга та за сумісництвом члена ВЛК. Він отримував гроші за безпідставне визнання призовника непридатним до служби.

Посадовицю Центральної медико-соціальної експертизи (МСЕК) затримали на хабарі за сприяння в оформленні інвалідності за 2 тис. доларів для звільнення від військової служби.

29 жовтня ДБР викрило в одеській обласній МСЕК багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності військовозобов’язаним. Організована група лікарів допомагала здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, які давали МСЕК підстави визнавати непридатність до військової служби.

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Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

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