У Держдепі США назвали головний пріоритет Трампа у війні в Україні

Марко Рубіо обговорив із главами МЗС трьох країн ситуацію в Україні та на Близькому Сході.

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Рубіо сказав, що Трамп вважає головним пріоритетом у війні в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Рубіо обговорив із міністрами закордонних справ Великої Британії, Німеччини та Франції війну в Україні

Трамп хоче завершити війну шляхом переговорів

Головним пріоритетом президента США Дональда Трампа є врегулювання війни в Україні шляхом дипломатії. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час бесіди з міністрами закордонних справ Великої Британії, Німеччини та Франції.

"Говорячи про російсько-українську війну, держсекретар наголосив, що пріоритетом президента Трампа залишається її завершення та врегулювання через переговори", - ідеться в повідомленні на офіційному сайті американського Держдепу.

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Також Рубіо обговорив із главами МЗС трьох країн ситуацію на Близькому Сході, зокрема, в Ірані.

"Рубіо обговорив із міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії питання зміцнення стабільності на Близькому Сході та недопущення розроблення й отримання Іраном ядерної зброї", - додали в Держдепі.

Військова допомога США / Інфографіка Главред ​

Заяви Трампа щодо України - останні новини

Як писав Главред, 14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про істотне переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot, фінансування яких здійснюватимуть країни ЄС. Крім того, Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Трамп підтвердив укладення домовленості з НАТО про продаж озброєння, яке згодом буде направлено в Україну. За його словами, йдеться про постачання "найкращої" американської військової техніки на мільярди доларів.

Генсек Альянсу Марк Рютте підтвердив готовність до масштабної підтримки України.

Сам Трамп підкреслив, що передача озброєння відбуватиметься саме через механізми НАТО.

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