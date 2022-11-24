Тотального блекауту в Україні не буде - Арестович

Тотального блекауту в Україні не буде / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти намагаються знищити українську енергосистему, щоб залишити мирне населення без світла, води, тепла і зв'язку. Однак у них не вийде добитися тотального блекаута. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Він не виключає, що ситуація може стати "більш неприємною, ніж зараз", але вона не призведе до повного і тривалого відключення світла в країні.

"Так, вони завдають нам неприємностей. Так, ці неприємності можуть бути більше, але покладена в тотальний блекаут країна – це нереально. Наше населення замість того, щоб страждати – постить меми і показує їм факи. Тому вони досягають рівно протилежного ефекту", - сказав Арестович.

Тотального блекаута в Україні не буде / скріншот

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.

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