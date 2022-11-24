"Терористи нічого не домоглися": у ДТЕК розповіли, коли енергосистема буде стабілізована

Українська енергосистема змогла вистояти навіть ракетну атаку по Україні / Колаж фото УНІАН

Росія намагається знищити українську енергосистему, щоб примусити українську владу виконати вимоги РФ. Однак у окупантів нічого не вийшло і українська енергосистема змогла вистояти навіть після масованого ракетного удару 23 листопада. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Енергокомпанія вже відновила роботу всіх своїх електростанцій та електромереж. В першу чергу енергетики підключили об'єкти критичної інфраструктури (лікарні, водоканали). Однак підключення побутових споживачів ще триває.

"Українська енергосистема вистояла. Російські терористи, які мріяли позбавити нас світла, нічого не добилися. І ніколи цього не зможуть. У найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована. Російські терористи ніколи не досягнуть своїх цілей – вони не залякають нас і не змусять відмовитися від своїх принципів", – сказав Тимченко.

Він додав, що навіть російські енергетики не зможуть уникнути покарання за воєнні злочини, які вони скоюють в Україні. Адже саме енергетики вибирають цілі для ракетних ударів.

"Україна встояла, витримає і переможе. І ніякі терористичні атаки по цивільній інфраструктурі цього не змінять. Ми будемо зі світлом, а ви назавжди залишитеся в темряві", – зазначив Максим Тимченко.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.

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