В Росії розбився винищувач Су-34 - чи вдалось вижити екіпажу

У Нижньогородській області Росії розбився винищувач Су-34, за попередніми даними обидва пілоти катапультувалися, одного із них досі розшукують.

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В Росії розбився багатоцільовий винищувач Су-34 / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

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В Росії розбився винищувач Су-34

Екіпаж встиг катапультуватись

Сьогодні, 1 липня в Росії впав багатоцільовий винищувач Су-34. Пілоти встигли евакуюватись. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.Зазначається, що інцидент стався в Нижньогородській області РФ.

За даними росЗМІ, попередньо йдеться про винищувач Су-34, який розбився поблизу міста Кулебаки. Обидва пілоти встигли катапультуватися — одного з них уже знайшли, пошуки другого пілота тривають.

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Російські медіа з посиланням на власні джерела повідомляють, що літак повністю знищено. На місці події працюють пожежні служби.

Згодом, російське Міноборони підтвердило, що літак Су-34 розбився в Нижньогородській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту, повідомили в Міноборони Росії.

"Під час заходу на посадку сталася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі. Екіпаж зробив кілька спроб усунути несправність у польоті, проте ситуація не змінилася. За командою керівника польотів екіпаж вивів літак у безпечну зону і катапультувався. Обидва члени екіпажу живі. Літак впав у безлюдному районі, на землі руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

Су-34 / Інфографіка: Главред

Авіаційні аварії в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 травня 2025 року в Орловській області Росії сталася авіакатастрофа. За даними російських ЗМІ, впав багатоцільовий вертоліт Мі-8.

Раніше, 2 квітня, в Іркутській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 під час виконання планового польоту. Цю інформацію підтвердили російські ЗМІ з посиланням на міністерство оборони.

Ще раніше, 26 квітня 2023 року, у Росії загорівся у повітрі й зазнав аварії винищувач-перехоплювач МіГ-31.

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Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

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