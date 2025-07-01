В Росії розбився винищувач Су-34 - чи вдалось вижити екіпажу

Про що йдеться у матеріалі:
- В Росії розбився винищувач Су-34
- Екіпаж встиг катапультуватись
Сьогодні, 1 липня в Росії впав багатоцільовий винищувач Су-34. Пілоти встигли евакуюватись. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.Зазначається, що інцидент стався в Нижньогородській області РФ.
За даними росЗМІ, попередньо йдеться про винищувач Су-34, який розбився поблизу міста Кулебаки. Обидва пілоти встигли катапультуватися — одного з них уже знайшли, пошуки другого пілота тривають.
Російські медіа з посиланням на власні джерела повідомляють, що літак повністю знищено. На місці події працюють пожежні служби.
Згодом, російське Міноборони підтвердило, що літак Су-34 розбився в Нижньогородській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту, повідомили в Міноборони Росії.
"Під час заходу на посадку сталася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі. Екіпаж зробив кілька спроб усунути несправність у польоті, проте ситуація не змінилася. За командою керівника польотів екіпаж вивів літак у безпечну зону і катапультувався. Обидва члени екіпажу живі. Літак впав у безлюдному районі, на землі руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.
Авіаційні аварії в Росії - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 травня 2025 року в Орловській області Росії сталася авіакатастрофа. За даними російських ЗМІ, впав багатоцільовий вертоліт Мі-8.
Раніше, 2 квітня, в Іркутській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 під час виконання планового польоту. Цю інформацію підтвердили російські ЗМІ з посиланням на міністерство оборони.
Ще раніше, 26 квітня 2023 року, у Росії загорівся у повітрі й зазнав аварії винищувач-перехоплювач МіГ-31.
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Що відомо про літак Су-34?
Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого".
Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.
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