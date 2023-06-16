Точаться запеклі бої: Росія перекидає свої найбільш боєздатні частини на Бахмут

Армія країни-агресорки Росії перекидає свої найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок.

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У Бахмуті продовжуються важкі бої / колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, Twitter

У ЗСУ повідомляють, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою - там і далі точаться запеклі бої.

"Попри наступ наших військ на півдні та втрату території і населених пунктів на цьому напрямку, противник продовжує переміщувати окремі найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок, поєднуючи ці дії з потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової і армійської авіації по позиціях наших військ", - про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі.

ЗСУ продовжують наступати на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута.

"Розуміючи це, ворожі підрозділи чинять відчайдушний опір. Тому зрозуміло, що наші плани потребують періодичного корегування і уточнення. Саме цьому зараз присвячена моя робота у військах. Провів зустріч з командирами частин, обговорили проблемні питання, визначили шляхи їх вирішення", - додав Сирський.

Дивіться відео про те, як українські військові зачищають позиції окупантів під Бахмутом:

Контрнаступ у Бахмуті

Нагадаємо, що ЗСУ пішли в наступ і серйозно просунулися під Бахмутом. Українські війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на Східному фронті.

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, проте підрив окупантами Росії Каховської ГЕС може ускладнити плани України, пишуть американські журналісти.

ЗСУ взяли траси у Бахмута, мають намір оточити війська РФ. Бійці сил оборони України з Берховки зайдуть на північ Бахмута і повернуть позиції, втрачені в боях з окупантами ще в січні, сказав командир підрозділу Денис Ярославський.

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