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У ЗСУ розповіли, кому із жінок потрібно обов'язково ставати на військовий облік

Юлія Куришко
14 червня 2023, 14:00 оновлено 14 червня, 14:51
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Роман Горбач розповів, що наразі у ЗСУ жінки здебільшого служать на керівних посадах.
У ЗСУ розповіли, кому із жінок потрібно обов'язково ставати на військовий облік
Чи буде мобілізація жінок в Україні? / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com/home.html, armyinform.ua

Згідно із законодавством України, обов'язковому військовому обліку підлягає тільки одна сфера, усі інші ж жінки можуть служити в армії тільки добровільно.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що в українській армії служать як мобілізовані жінки, так і добровольці. Він переконаний, що зараз гострої потреби у обов'язковому призові для жінок немає, передає НВ.

"Наразі вони можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. Такі, звичайно, є. У нас проходять службу дуже багато військовослужбовців-жінок. У процентному співвідношенні до війни їх було набагато більше, десь до 10%, можливо, навіть більше",- заявив Горбач.

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Він також додав, що у ЗСУ жінки переважно служать на керівних посадах, адже прийшли на службу до початку повномасштабного вторгнення.

Кому із жінок потрібно стати на облік

Закон, згідно з яким військовий облік для жінок є суто добровільним, ухвалили ще в жовтні 2022 року. Проте у цьому законопроєкті є додаток, у якому вказаний перелік професій, жінки з якими мають стати на облік у військкоматі.

Зокрема, там вказані такі спеціальності:

  • біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;
  • оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я;
  • професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер);професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;
  • допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);
  • стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
  • медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;
  • професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармації, провізори.
  • професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;
  • патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;
  • інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства).

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Кабмін розширив повноваження військкоматів. Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов на військову службу під час мобілізації.

Стало відомо, які хвороби звільняють від призову у воєнний час. Варто звернути увагу на те, що в Україні звільняються від мобілізації та військової служби особи, у яких є медичне підтвердження серйозних патологічних захворювань.

Кого не можуть призвати на службу під час мобілізації і як оформлюють бронь. Призвати можуть, в тому числі, і обмежено придатних – однак, як стверджують в ЗСУ, вони будуть проходити службу не на фронті, а в частинах забезпечення.

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