The Washington Post видалила з інтерв'ю Зеленського фрагмент про нібито контакти Буданова і Пригожина

У початковій версії інтерв'ю журналісти WP просили президента прокоментувати інформацію про те, що ГУР підтримує негласні контакти з Пригожиним.

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Зеленський заявив, що WP "публікує якусь інформацію, яка не допомагає Україні" / Колаж: Главред, фото: Instagram Зеленського, УНІАН, скріншот

Газета The Washington Post прибрала з розшифровки інтерв'ю президента Володимира Зеленського, яке вийшло на сайті видання 13 травня, фрагмент, в якому журналісти просять його прокоментувати інформацію про неофіційні контакти ГУР України та ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина.

Як пише Російська служба BBC, зараз на сайті WP опублікована скорочена версія розшифровки. Версія без скорочень доступна у веб-архіві.

У початковій версії інтерв'ю журналісти просили прокоментувати інформацію про те, що ГУР підтримує негласні контакти з Пригожиним. Про це нібито йдеться в секретних документах Пентагону, які були злиті в Мережу.

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"Це питання військової розвідки. Ви хочете, щоб мене засудили за державну зраду? І тому дуже цікаво, якщо хтось каже, що у вас є документи або якщо хтось із нашого уряду розповідає про діяльність нашої розвідки. Я також хотів би запитати у вас: з якими джерелами в Україні ви контактуєте? Хто розповідає про діяльність нашої розвідки? Адже це найтяжчий злочин в нашій країні. З якими українцями ви розмовляєте?" - відповів Зеленський.

Журналісти запевнили Зеленського, що ніхто з українських чиновників про це з ними не говорив, мовляв, вони спираються виключно на витік документів.

"Я можу зачитати, яка є інформація про Пригожина і ГУР. 13 лютого Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки України, повідомив вам про російський план з дестабілізації Молдови за допомогою двох колишніх співробітників "Вагнера". Буданов повідомив вам, що розглядає цю схему як спосіб (російської сторони. – ред.) викрити Пригожина (в контактах з ГУР, - ред.), тому що "ми маємо з ним справу". Ви доручили Буданову проінформувати президента Молдови Майю Санду, а Буданов сказав вам, що ГУР повідомило Пригожину, що його оголосять зрадником, який працює на Україну. У документі також йдеться про те, що Буданов очікував, що росіяни використовують деталі секретних переговорів Пригожина з ГУР і зустрічей з офіцерами ГУР в Африці", - заявив журналіст у видаленому фрагменті.

У відповідь Зеленський сказав, що WP "публікує якусь інформацію, яка не допомагає нашій державі".

"Тому я не зовсім розумію, про що ви говорите. Я не зовсім розумію вашу мету. Ваша мета - допомогти Росії? Значить, у нас різні цілі. Якщо я не сиджу з ними за одним столом, Я не зовсім впевнений, про що ми говоримо. Кожне з цих питань просто демотивує Україну, демотивує певних партнерів допомагати Україні. Так чи інакше, я просто не розумію вашої мети", - додав президент.

Наприкінці вирізаної частини інтерв'ю Зеленський заявив, що інформація, наведена журналістом WP, не була частиною витоку документів Пентагону і не перебувала у відкритому доступі.

Далі журналісти WP продовжують наполягати, що ніхто не повідомляв їм цю інформацію особисто, а дані вони отримали із секретних документів.

"Вони (документи, - ред.) не були в Інтернеті, вони були частиною чогось. Ми, нормальне суспільство, не могли отримати доступ до всього цього. Не могли. А потім, я думаю, почала з'являтися інформація, яку стали публікувати частково, і все інше. Я думаю, що це ваше - або вашої редколегії, або когось ще. Я не хочу нікого образити, я не знаю. Тому сьогодні ви публікуєте цю інформацію по частинах. Ви публікуєте інформацію про контрнаступ України, про те чи інше. Я вам сказав, що я думаю, що це – як би висловитися – хтось десь щось почув, хтось десь щось опублікував, але інформацію скомпілювали, і вона різна і не працює на користь України", - сказав Зеленський.

Пізніше Пригожин прокоментував дані WP про його негласні контакти з ГУР.

"Так, звичайно, можу підтвердити цю інформацію. Нам взагалі нема чого приховувати від зарубіжних спецслужб. Ми досі з Будановим знаходимося в Африці. А що стосується WP і видаленого фрагмента, то я думаю, що це сталося через те, що вони не купили вчасно квитки, і боюся, якщо хтось дізнається, що WP все ще в Африці, їм продадуть бізнес-клас задорого. Тому вони просто хочуть заощадити, як зазвичай", — сказав він.

Витік секретних даних Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їхнього початкового варіанту.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував появу в ЗМІ матеріалів про підготовлюваний український контрнаступ. Дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки, вважає Подоляк.

9 квітня Міністерство юстиції США почало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах.

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