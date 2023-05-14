УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Кілька візитів і все": Зеленський відверто розповів про готовність ЗСУ до контрнаступу

Марія Тупік
14 травня 2023, 15:04 оновлено 14 травня, 16:08
522
Президент України подякував сьогодні канцлеру Німеччини за військову допомогу ЗСУ.
'Кілька візитів і все': Зеленський відверто розповів про готовність ЗСУ до контрнаступу
Зеленський у Німеччині / коллаж Главред, фото Офис президента

Президент Володимир Зеленський відверто відповів, чи достатньо Україні отриманої зброї, щоб почати контрнаступ.

"Ще кілька візитів і все", - відповів коротко Володимир Зеленський на питання, чи достатньо вже Україна отримала зброю для початку наступу під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

При цьому президент України подякував канцлеру Німеччини за військову допомогу. Він зазначив, що країни продовжать співпрацювати з цього питання.

відео дня

"Німеччина сьогодні знаходиться на другому місці (в поставках зброї, - ред.). Я скажу відверто, ми будемо робити все, щоб вивести Німеччину на перше місце допомоги", - зазначив він.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / скріншот

Дивіться відео про те, навіщо Володимир Зеленський вирушив до Німеччини:

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський сказав, що сили оборони України поки не готові перейти контрнаступу.

Потрібно більше часу на підготовку і отримання озброєнь від Заходу. За словами гаранта, ЗСУ в міру готовності підуть у наступ, щоб не допустити заморозки війни.

Заступник голови Міноборони Володимир Гаврилов сказав, що контрнаступ армії України призведе до паніки в лавах окупантів Росії.

Згідно з його прогнозом, вже в цьому або наступному місяці можна буде спостерігати крах російських військ або економіки РФ.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський розповів, що ЗСУ продовжують вести оборонну операцію і рухаються вперед на деяких ділянках фронту. Ворог втрачає своїх солдатів і військову техніку.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна готується до кількох контрнаступів для звільнення всіх територій - Defense Express

Україна готується до кількох контрнаступів для звільнення всіх територій - Defense Express

16:42 Україна
Будемо плавати: Україну накриє потужний грім зі зливами та дика спека

Будемо плавати: Україну накриє потужний грім зі зливами та дика спека

16:23 Синоптик
ЗСУ нищать топ-окупантів: два російські полковники були ліквідовані у боях під Бахмутом

ЗСУ нищать топ-окупантів: два російські полковники були ліквідовані у боях під Бахмутом

15:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:42

Україна готується до кількох контрнаступів для звільнення всіх територій - Defense Express

16:35

Підвищує лібідо і захищає серце: яке сало вважається найкращим

16:23

Будемо плавати: Україну накриє потужний грім зі зливами та дика спекаВідео

16:08

"Будьте чесною людиною": скандальний блогер присоромив Оксану Білозір за погрози судом

15:58

ЗСУ нищать топ-окупантів: два російські полковники були ліквідовані у боях під Бахмутом

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:53

Розбірки режиму кримінальників: експерт назвав мету жорстких наїздів Пригожина на КремльВідео

15:21

Конкурсантка Євробачення-2023 від Естонії співала в окупованому Криму з Кіркоровим і БасковимВідео

15:13

Справжній обман зору: лише одиниці впораються з оптичною ілюзією за 10 секунд

15:04

"Кілька візитів і все": Зеленський відверто розповів про готовність ЗСУ до контрнаступуВідео

Реклама
14:56

Головоломка, з якою впораються лише генії: потрібно знайти моркву на малюнку за 10 секунд

14:50

Настоянка творить чудеса: як правильно підгодовувати рослини нашатирним спиртомВідео

13:58

"Ми звільняємо нашу землю": Зеленський хитро відповів на питання про атаку території РФ

13:15

"Ганьба": фанати у всьому світі влаштували скандал після оголошення результатів Євробачення-2023Відео

12:54

"Неофіційна коронація" : у Мережі розповіли про надзвичайно дорогий подарунок Путіна Кабаєвій

12:50

"Діснеївська принцеса": Зеленський висміяв Путіна і відмовився від переговорів з диктатором РФ

12:29

Скандал з плагіатом, пошарпаний вигляд та кігті: яким був виступ Loreen на Євробаченні-2023Відео

12:26

Нові надбавки до пенсії: 4 мільйони українців отримають додаткові виплати до 500 грнВідео

12:03

Лікують професори з Москви: в організмі Лукашенка стався серйозний збій - ЗМІВідео

11:59

Штаб РФ обезголовлений: під Бахмутом ЗСУ підірвали комбрига і начштабу окупантів – соцмережі

11:50

Розлітається гарячої з тарілок: найсмачніша в світі картопля по-селянськи - швидкий рецептВідео

Реклама
11:14

Зеленський у Німеччині зустрівся зі Штайнмаєром і ШольцемВідео

10:59

Отруять "Новачком" або випаде з вікна: Пригожина можуть ліквідувати – Politico

10:54

Що робили 15 травня, щоб гроші залучити: прикмети і що не можна робитиВідео

10:51

Розберуться з головоломкою лише пильні генії: потрібно знайти пінгвіна в брудній кімнаті

10:19

У боях з окупантами на Донеччині загинув молодий захисник із Закарпаття

09:56

РФ б'є ракетами по глибокому тилу: названо ймовірні цілі окупантів

09:38

Нічна атака РФ на Україну: сили ППО збили 25 безпілотників і 3 крилаті ракети

09:04

Зеленський поїхав до Німеччини: Берлін оголосить про пакет військової допомоги на € 2,7 млрд - Der Spiegel

08:43

Гороскоп на завтра 15 травня 2023: Скорпіонам - нерви, Козерогам - сваркаВідео

08:41

Контратака ЗСУ в Бахмуті: українські сили зайняли нові позиції – ISW

08:20

Зеленський пропонував окупувати російські села та підірвати нафтопровід Дружба - The Washington Post

08:20

Дуже "мовчазна" ракета, яку росіянам буде складно збитиПогляд

08:15

Гороскоп на сьогодні 14 травня 2023: Терезам - важливі рішення, Козерогам - привіт з минулогоВідео

07:41

Вночі в містах України лунали вибухи через атаку окупантів: що відомо

06:20

Не бачу сенсу рятувати Росію від розвалуПогляд

04:00

Росія після Путіна і ракети на Кремль: експерт розповів, як Україні убезпечитися від МосквиВідео

03:16

Україна на Євробаченні-2023: яке місце зайняв гурт TvorchiВідео

03:00

"Плювати вони хотіли на жертви": Сотник розповів, як влада РФ приховує масштаб загиблих окупантівВідео

02:32

Можна не видаляти: що робити зі старим пнем на ділянці

02:02

Євробачення 2023: що відомо про переможницю LoreenВідео

Реклама
02:01

Євробачення-2023: хто став переможцем головної музичної події рокуВідео

01:56

Новий скандал у фіналі Євробачення 2023: хто віддав Україні найвищий балВідео

01:35

"Хоче в телевізор за будь-які гроші": експерт розкрив головну мету ПригожинаВідео

01:07

TVORCHI підтримали рідне місто, яке обстріляли росіяни під час гранд-фіналу Євробачення 2023Відео

01:03

Учасник Євробачення прямо зі сцени прокричав: "Україно, дякую за мир у Молдові!"Відео

00:51

Чому 14 травня не можна купувати і давати хліб людям: прикмети і суворі заборониВідео

00:31

Завдання для кмітливих: лише люди з високим IQ знайдуть помилку на зображенні дівчачої їдальні

00:14

Чому не можна складати шкарпетку в шкарпетку: несподівана відповідь здивує та приголомшить

00:13

TVORCHI підірвали гранд-фінал Євробачення-2023Відео

00:01

Абсолютна фаворитка букмекерів Євробачення 2023: Loreen показала дивні танці у фіналіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти