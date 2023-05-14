'Кілька візитів і все': Зеленський відверто розповів про готовність ЗСУ до контрнаступу

Президент Володимир Зеленський відверто відповів, чи достатньо Україні отриманої зброї, щоб почати контрнаступ.
"Ще кілька візитів і все", - відповів коротко Володимир Зеленський на питання, чи достатньо вже Україна отримала зброю для початку наступу під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
При цьому президент України подякував канцлеру Німеччини за військову допомогу. Він зазначив, що країни продовжать співпрацювати з цього питання.
"Німеччина сьогодні знаходиться на другому місці (в поставках зброї, - ред.). Я скажу відверто, ми будемо робити все, щоб вивести Німеччину на перше місце допомоги", - зазначив він.
Дивіться відео про те, навіщо Володимир Зеленський вирушив до Німеччини:
Контрнаступ ЗСУ
Президент Володимир Зеленський сказав, що сили оборони України поки не готові перейти контрнаступу.
Потрібно більше часу на підготовку і отримання озброєнь від Заходу. За словами гаранта, ЗСУ в міру готовності підуть у наступ, щоб не допустити заморозки війни.
Заступник голови Міноборони Володимир Гаврилов сказав, що контрнаступ армії України призведе до паніки в лавах окупантів Росії.
Згідно з його прогнозом, вже в цьому або наступному місяці можна буде спостерігати крах російських військ або економіки РФ.
Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський розповів, що ЗСУ продовжують вести оборонну операцію і рухаються вперед на деяких ділянках фронту. Ворог втрачає своїх солдатів і військову техніку.
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