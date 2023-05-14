'Кілька візитів і все': Зеленський відверто розповів про готовність ЗСУ до контрнаступу

Президент України подякував сьогодні канцлеру Німеччини за військову допомогу ЗСУ.

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Зеленський у Німеччині / коллаж Главред, фото Офис президента

Президент Володимир Зеленський відверто відповів, чи достатньо Україні отриманої зброї, щоб почати контрнаступ.

"Ще кілька візитів і все", - відповів коротко Володимир Зеленський на питання, чи достатньо вже Україна отримала зброю для початку наступу під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

При цьому президент України подякував канцлеру Німеччини за військову допомогу. Він зазначив, що країни продовжать співпрацювати з цього питання.

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"Німеччина сьогодні знаходиться на другому місці (в поставках зброї, - ред.). Я скажу відверто, ми будемо робити все, щоб вивести Німеччину на перше місце допомоги", - зазначив він.

Володимир Зеленський / скріншот

Дивіться відео про те, навіщо Володимир Зеленський вирушив до Німеччини:

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський сказав, що сили оборони України поки не готові перейти контрнаступу.

Потрібно більше часу на підготовку і отримання озброєнь від Заходу. За словами гаранта, ЗСУ в міру готовності підуть у наступ, щоб не допустити заморозки війни.

Заступник голови Міноборони Володимир Гаврилов сказав, що контрнаступ армії України призведе до паніки в лавах окупантів Росії.

Згідно з його прогнозом, вже в цьому або наступному місяці можна буде спостерігати крах російських військ або економіки РФ.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський розповів, що ЗСУ продовжують вести оборонну операцію і рухаються вперед на деяких ділянках фронту. Ворог втрачає своїх солдатів і військову техніку.

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