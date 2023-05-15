Франція найближчими тижнями передасть Україні десятки бронемашин і легких танків AMX-10RC

Під час зустрічі в Парижі Зеленський і Макрон говорили про "формулу миру", створення "коаліції винищувачів" і подальшу військову допомогу Україні.

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Володимир Зеленський та Еммануель Макрон провели зустріч у Парижі / Колаж: Главред, фото: ОФ, Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський після офіційного візиту до Німеччини відправився до Франції. Пізно ввечері 14 травня він прибув Париж, в Єлисейському палаці його зустрів глава Франції Еммануель Макрон.

Президент Франції запевнив у підтримці нашої країни.

"Українки, українці, дорогий Володимире, від імені французької нації та від себе особисто запевняю, що ви можете розраховувати на нашу підтримку, нашу дружбу, наше братерство", - написав Макрон українською мовою у Twitter.

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Макрон запевнив у підтримці України / скріншот

Франція передасть Україні легкі танки

Як свідчить спільна декларація України та Франції за підсумками зустрічі Зеленського та Макрона, яку опублікувала пресслужба ОПУ, найближчими тижнями Париж передасть кільком українським батальйонам десятки броньованих машин і легких танків, зокрема AMX-10RC.

"Військова підтримка, яку надає Франція з початку війни, щоб дати Україні можливість захистити себе, продовжиться, оскільки готуються нові військові пакети з постійним урахуванням найбільш нагальних і невідкладних потреб України для зміцнення її обороноздатності. У найближчі тижні Франція проведе підготовку і оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включаючи AMX-10RC", - йдеться у повідомленні.

Крім того, "Франція зосередила свої зусилля на підтримці можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від ударів Росії".

Також наголошується, що Франція бере активну участь у заходах ЄС і НАТО з підготовки українських військових.

Зеленський і Макрон обговорили "формулу миру"

Крім того, під час зустрічі в Парижі Зеленський і Макрон говорили про "формулу миру", створення "коаліції винищувачів" і подальшу військову допомогу Україні.

У ході зустрічі Зеленський висловив сподівання, що Франція підтримає спільне рішення союзників щодо формування "коаліції винищувачів", яке вже тривалий час очікує Україна, повідомили в ОПУ.

Президенти також обговорили питання взаємодії для ефективної реалізації української "формули миру".

"Глава Української держави висловив сподівання на залучення до глобального саміту миру, який має відбутися цього року, якомога більшої кількості країн світу, зокрема держав глобального півдня. Він подякував Еммануелю Макрону за його дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни РФ проти України та досягнення справедливого миру на основі української формули миру", – йдеться в повідомленні ОПУ.

Зеленський заявив, що Україна очікує конкретних політичних рішень Вільнюського саміту НАТО і висловив сподівання, що у 2023 році розпочнуться переговори про вступ України до ЄС.

"Ми очікуємо від Альянсу конкретних рішень щодо чіткого алгоритму руху України до членства в НАТО і щодо забезпечення безпеки нашої країни на період до набуття членства", – підкреслив український президент.

Візит Зеленського до Німеччини та Італії

Президент України Володимир Зеленський 14 травня перебував з офіційним візитом у Німеччині. У Берліні він зустрівся зі своїм колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Шольцом українською мовою оголосив про надання Україні величезного пакету військової допомоги на 2,7 мільярда євро. Канцлер назвав візит Зеленського "потужним сигналом" і додав, що Німеччина готова продовжувати підтримку України в довгостроковій перспективі.

У німецькому місті Аахен Зеленському та українському народу вручили премію імені Карла Великого за "захист свободи, демократії та європейських цінностей".

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зараз немає більш гідного кандидата, ніж Зеленський та народ України.

13 травня Зеленський відвідав Італію з офіційним візитом. Це була перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії. У другій половині дня відбулася зустріч Зеленського з Папою Римським Франциском.

Зеленський після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні заявив про важливі рішення для захисту українського неба.

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