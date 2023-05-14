УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Сміявся весь зал: Зеленський майстерно потролив росіян на врученні премії Карла Великого

Ангеліна Підвисоцька
14 травня 2023, 20:32 оновлено 14 травня, 20:41
2210
Володимир Зеленський та український народ отримали премію за "захист свободи, демократії та європейських цінностей".
Владимир Зеленский, премия Карла Великого
Зеленському вручили премію імені Карла Великого / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський 14 травня відвідав Німеччину. Саме там у місті Аахен йому та українському народу вручили премію імені Карла Великого за "захист свободи, демократії та європейських цінностей". Трансляцію церемонії вручення нагороди вів Офіс президента України.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нині нема більш гідного кандидата, ніж Зеленський та народ України.

"Через вашу мужність і стійкість, вашу жертовність і цінності я не можу придумати більш гідного лауреата премії Карла Великого, ніж президент Зеленський та народ України", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

відео дня

Під час промови Зеленського нагорода гучно впала з підставки. Однак президент навіть не подав вигляду, що це його налякало. Зеленський потролив росіян та натякнув, що це нібито вони скинули нагороду.

"Russians", - сказав Зеленський.

Він підняв нагороду та зазначив, що світ не боїться путінську Росію.

"Але ми не боїмося, бо ми разом", - сказав Зеленський.

Присутні засміялися та довго аплодували президенту України.

Дивіться відео про вручення премії Карла Великого президенту України Володимиру Зеленському:

Що відомо про премію Карла Великого

Міжнародна премія імені Карла Великого вручається за внесок в об'єднання Європи. Вона названа на честь Карла Великого, якого вважають засновником Німеччини та Франції.

Премію присуджують щороку з 1950 року. Традиційно її вручають у свято Вознесіння на церемонії в Коронаційній залі ратуші міста Аахен.

Лауреати отримують спеціальну грамоту, медаль та символічну нагороду у 5 тисяч євро. Відомо, що на аверсі медалі зображені імператор та старовинна печатка, а на реверсі гравірується заслуга лауреата перед європейськими народами.

Слід зазначити, що одним з перших цю нагороду отримав колишній прем'єрміністр Великобританії Вінстон Черчилль.

Візит Зеленського до Риму та Берліна

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, відвідав Італію з офіційним візитом. Це була перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії. У другій половині дня відбулася зустріч Зеленського з Папою Римським Франциском.

Зеленський після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні заявив про важливі рішення для захисту українського неба. Він зазначив, що вони обговорили співпрацю, зокрема, безпекову, військову. Український гарант не уточнив, про які саме рішення мовиться. Однак додав, що перемовини стосувались також реалізації "формули миру", про яку з Джорджією Мелоні говорили вже декілька разів.

Після візиту до Італії Зеленський прибув до Німеччини. У неділю, 14 травня, він зустрівся в Берліні зі своїм колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Дивіться відео про те, навіщо Володимир Зеленський вирушив до Німеччини:

Інші новини:

Европа Володимир Зеленський Німеччина
Реклама

Головне за день

"Путін має просити пощади": Зеленський жорстко осадив диктатора РФ

"Путін має просити пощади": Зеленський жорстко осадив диктатора РФ

21:27 Україна
Сміявся весь зал: Зеленський майстерно потролив росіян на врученні премії Карла Великого

Сміявся весь зал: Зеленський майстерно потролив росіян на врученні премії Карла Великого

20:32 Політика
Танки, БМП, ППО і не тільки: Шольц українською мовою оголосив про рекордний пакет допомоги для України

Танки, БМП, ППО і не тільки: Шольц українською мовою оголосив про рекордний пакет допомоги для України

19:27 Політика
Всі головні новини

Останні новини

21:27

"Путін має просити пощади": Зеленський жорстко осадив диктатора РФ

21:11

У Путіна хвороба, яка вже не зупиниться: російські еліти очікують його відставки - опозиціонерВідео

20:41

Шакіра вперше висловилася про роман з Томом КрузомВідео

20:32

Сміявся весь зал: Зеленський майстерно потролив росіян на врученні премії Карла ВеликогоВідео

20:31

Чи будуть восени парламентські вибори: Зеленський дав однозначну відповідь

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:48

Розбірки між "хорошими русскими"Погляд

19:31

Лукашенка збила з ніг небезпечна хвороба, "злягло" і його оточення – ЗМІ

19:27

Танки, БМП, ППО і не тільки: Шольц українською мовою оголосив про рекордний пакет допомоги для УкраїниВідео

19:18

"Блаженна любов" Ані Лорак похитнулася: коханець співачки натякнув на розставання

Реклама
19:01

"Могли виступити краще" : Tvorchi розповіли, що серйозно вплинуло на виступ на Євробаченні-2023

18:42

"Захоплено більше 10 позицій ворога": ЗСУ пішли в наступ під Бахмутом - МалярВідео

18:35

Зеленський із Берліна вирушив до Парижа: у ЗМІ розкрили ціль візиту

18:06

Чим небезпечний лавровий лист: 8 випадків, коли варто відмовитися від популярних прянощів

18:05

Навіщо 16 травня потрібно кожному принести гілки берези додому: прикмети і що не можна робитиВідео

17:42

"Напилася і заплуталася": росіяни зганьбили Скабєєву в соцмережі через одне фотоВідео

17:27

Навіщо прати речі з фольгою: дієвий секрет, про який знають не всі

17:13

"Бахмут - прелюдія до контрнаступу": армію РФ очікує справжня катастрофа - ПодолякВідео

17:04

"Мета удару досягнута": Міноборони РФ "похвалилося" знищенням будинків і складу гумдопомоги в ТернополіФото

16:42

Україна готується до кількох контрнаступів для звільнення всіх територій - Defense ExpressВідео

16:35

Підвищує лібідо і захищає серце: яке сало вважається найкращим

Реклама
16:23

Будемо плавати: Україну накриє потужний грім зі зливами та дика спекаВідео

16:08

"Будьте чесною людиною": скандальний блогер присоромив Оксану Білозір за погрози судом

15:58

ЗСУ ліквідували двох російських полковників у боях під Бахмутом

15:53

Розбірки режиму кримінальників: експерт назвав мету жорстких наїздів Пригожина на КремльВідео

15:21

Конкурсантка Євробачення-2023 від Естонії співала в окупованому Криму з Кіркоровим і БасковимВідео

15:13

Справжній обман зору: лише одиниці впораються з оптичною ілюзією за 10 секунд

15:04

"Кілька візитів і все": Зеленський відверто розповів про готовність ЗСУ до контрнаступуВідео

14:56

Головоломка, з якою впораються лише генії: потрібно знайти моркву на малюнку за 10 секунд

14:50

Настоянка творить чудеса: як правильно підгодовувати рослини нашатирним спиртомВідео

13:58

"Ми звільняємо нашу землю": Зеленський хитро відповів на питання про атаку території РФ

13:15

"Ганьба": фанати у всьому світі влаштували скандал після оголошення результатів Євробачення-2023Відео

12:54

"Неофіційна коронація" : у Мережі розповіли про надзвичайно дорогий подарунок Путіна Кабаєвій

12:50

"Діснеївська принцеса": Зеленський висміяв Путіна і відмовився від переговорів з диктатором РФ

12:29

Скандал з плагіатом, пошарпаний вигляд та кігті: яким був виступ Loreen на Євробаченні-2023Відео

12:26

Нові надбавки до пенсії: 4 мільйони українців отримають додаткові виплати до 500 грнВідео

12:03

Лікують професори з Москви: в організмі Лукашенка стався серйозний збій - ЗМІВідео

11:59

Штаб РФ обезголовлений: під Бахмутом ЗСУ підірвали комбрига і начштабу окупантів – соцмережі

11:50

Розлітається гарячої з тарілок: найсмачніша в світі картопля по-селянськи - швидкий рецептВідео

11:14

Зеленський у Німеччині зустрівся зі Штайнмаєром і ШольцемВідео

10:59

Отруять "Новачком" або випаде з вікна: Пригожина можуть ліквідувати – Politico

Реклама
10:54

Що робили 15 травня, щоб гроші залучити: прикмети і що не можна робитиВідео

10:51

Розберуться з головоломкою лише пильні генії: потрібно знайти пінгвіна в брудній кімнаті

10:19

У боях з окупантами на Донеччині загинув молодий захисник із Закарпаття

09:56

РФ б'є ракетами по глибокому тилу: названо ймовірні цілі окупантів

09:38

Нічна атака РФ на Україну: сили ППО збили 25 безпілотників і 3 крилаті ракети

09:04

Зеленський поїхав до Німеччини: Берлін оголосить про пакет військової допомоги на € 2,7 млрд - Der Spiegel

08:43

Гороскоп на завтра 15 травня 2023: Скорпіонам - нерви, Козерогам - сваркаВідео

08:41

Контратака ЗСУ в Бахмуті: українські сили зайняли нові позиції – ISW

08:20

Зеленський пропонував окупувати російські села та підірвати нафтопровід Дружба - The Washington Post

08:20

Дуже "мовчазна" ракета, яку росіянам буде складно збитиПогляд

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти