Сміявся весь зал: Зеленський майстерно потролив росіян на врученні премії Карла Великого

Володимир Зеленський та український народ отримали премію за "захист свободи, демократії та європейських цінностей".

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Зеленському вручили премію імені Карла Великого / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський 14 травня відвідав Німеччину. Саме там у місті Аахен йому та українському народу вручили премію імені Карла Великого за "захист свободи, демократії та європейських цінностей". Трансляцію церемонії вручення нагороди вів Офіс президента України.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нині нема більш гідного кандидата, ніж Зеленський та народ України.

"Через вашу мужність і стійкість, вашу жертовність і цінності я не можу придумати більш гідного лауреата премії Карла Великого, ніж президент Зеленський та народ України", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

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Під час промови Зеленського нагорода гучно впала з підставки. Однак президент навіть не подав вигляду, що це його налякало. Зеленський потролив росіян та натякнув, що це нібито вони скинули нагороду.

"Russians", - сказав Зеленський.

Він підняв нагороду та зазначив, що світ не боїться путінську Росію.

"Але ми не боїмося, бо ми разом", - сказав Зеленський.

Присутні засміялися та довго аплодували президенту України.

Дивіться відео про вручення премії Карла Великого президенту України Володимиру Зеленському:

Що відомо про премію Карла Великого

Міжнародна премія імені Карла Великого вручається за внесок в об'єднання Європи. Вона названа на честь Карла Великого, якого вважають засновником Німеччини та Франції.

Премію присуджують щороку з 1950 року. Традиційно її вручають у свято Вознесіння на церемонії в Коронаційній залі ратуші міста Аахен.

Лауреати отримують спеціальну грамоту, медаль та символічну нагороду у 5 тисяч євро. Відомо, що на аверсі медалі зображені імператор та старовинна печатка, а на реверсі гравірується заслуга лауреата перед європейськими народами.

Слід зазначити, що одним з перших цю нагороду отримав колишній прем'єрміністр Великобританії Вінстон Черчилль.

Візит Зеленського до Риму та Берліна

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, відвідав Італію з офіційним візитом. Це була перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії. У другій половині дня відбулася зустріч Зеленського з Папою Римським Франциском.

Зеленський після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні заявив про важливі рішення для захисту українського неба. Він зазначив, що вони обговорили співпрацю, зокрема, безпекову, військову. Український гарант не уточнив, про які саме рішення мовиться. Однак додав, що перемовини стосувались також реалізації "формули миру", про яку з Джорджією Мелоні говорили вже декілька разів.

Після візиту до Італії Зеленський прибув до Німеччини. У неділю, 14 травня, він зустрівся в Берліні зі своїм колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Дивіться відео про те, навіщо Володимир Зеленський вирушив до Німеччини:

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