'Теоретично це можливо': стало відомо куди можуть піти гроші керівників МСЕК

Кошти вилучені в керівників МСЕК можуть конфіскувати за умови, якщо буде доведено злочинність їх походження, зазначив голова Верховного суду.

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Що буде з грошима керівників МСЕК, які вилучені під час обшуків / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДБР

Про що сказав голова Верховного суду:

Кошти керівників МСЕК можна конфіскувати

Для конфіскації необхідно довести, що гроші та активи отримані злочинним шляхом

Правова система України має інструменти для конфіскації незаконно отриманих коштів, у тому числі тих, що були вилучені під час обшуків у керівників обласних МСЕК. Про це заявив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу стосовно механізмів конфіскації коштів, вилучених правоохоронцями під час обшуків у керівників обласних МСЕК.

Водночас, Кравченко наголосив, що в Україні діє принцип презумпції невинуватості, який гарантує, що особа вважається невинною, доки її вина не буде доведена в суді.

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"Це має бути чітка процедура… якщо мова йде про обшук у рамках кримінальної справи, це може бути визнано неправомірною вигодою, якщо буде доведено. Якщо лише частина цих коштів буде визнана незаконно отриманими, то має бути в рамках загальної конфіскації", - сказав він.

Кравченко пояснив, що для використання механізму спецконфіскації необхідно встановити, що кошти були отримані незаконним шляхом.

"Тобто теоретично у керівників МСЕК можуть конфіскувати кошти як по процедурі загальної конфіскації, так і спеціальної конфіскації",- додав голова ВС.

Він також підкреслив, що за останні роки антикорупційне законодавство зазнало значних змін, і крім статті 368 Кримінального кодексу України (про неправомірну вигоду), тепер охоплює й поняття незаконного збагачення.

За словами голови Верховного Суду, кошти, отримані внаслідок конфіскації, зазвичай зараховуються на спеціальний рахунок, який надає Держказначейство.

Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Скандали із МСЕК в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 жовтня, Верховна Рада України ухвалила законопроект №11225, який має на меті вдосконалити процеси проведення медико-соціальної експертизи. Закон підтримали 284 депутати.

Того ж дня ДБР викрило масштабну корупційну схему в одеській обласній МСЕК, де медики за гроші допомагали військовозобов'язаним отримувати фіктивні довідки про інвалідність. Організована група лікарів забезпечувала здорових чоловіків необхідними документами, що давало підстави визнати їх непридатними до служби.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував скандал із незаконним встановленням груп інвалідності, зокрема, коли прокурори отримували чималі державні виплати. Він наголосив, що таких посадовців слід карати подвійно — вони мають повернути незаконні виплати й відшкодувати суму в подвійному розмірі.

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