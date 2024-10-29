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Процедуру проходження МСЕК спростили: Верховна Рада ухвалила закон

Руслана Заклінська
29 жовтня 2024, 14:59оновлено 29 жовтня, 15:55
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Рада ухвалила законопроєкт щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК.
Процедуру проходження МСЕК спростили: Верховна Рада ухвалила закон
Роботу МСЕК удосконалили / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, rada.gov.ua

Коротко:

  • ВР ухвалила закон, який удосконалить роботу МСЕК

  • Участь у засіданнях можна брати онлайн

    відео дня

  • Під час проходження експертизи можна знімати і мати про собі законного представника

У вівторок, 29 жовтня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11225, спрямований на удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи. За закон проголосували 284 депутати. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

Згідно з прийнятим документом, процес роботи МСЕК буде модернізовано. Головні нововведення:

  1. Онлайн-участь. Надання можливості дистанційної участі осіб на засіданнях МСЕК. Це значно зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів,.
  2. Зміни в порядку встановлення інвалідності. Пропонується змінити процедуру, так що замість особистої присутності пацієнтів на засіданнях, документи для експертизи розглядалися на основі наданих матеріалів.
  3. Електронна система охорони здоров’я. Внесення результатів роботи МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) спростить доступ лікарів до необхідних даних. Це сприятиме швидшому ухваленню рішень і підвищить прозорість процесу.

"Але тепер питання, що далі. Бо президент заявив про ліквідацію МСЕК", - зазначив Гончаренко.

Згідно з документом, медико-соціальна експертиза буде проводитися комісіями різних рівнів — першого, другого та інших, згідно з розподілом, який визначить Кабінет Міністрів. Закон також регламентує, що особі, яка проходить експертизу, мають надати рішення МСЕК, що містить мотивувальну частину та обґрунтування.

Крім цього, максимальні терміни ухвалення рішень за результатами медико-соціальної експертизи встановлює Кабмін. Передбачено, що Кабмін формуватиме перелік підстав, за яких засідання МСЕК можуть проводитися в дистанційному форматі або організовуватися у вигляді виїзних засідань.

Водночас закон надає право особі, яка проходить експертизу, мати при собі адвоката, законного представника, а також лікаря або фахівця з реабілітації в сфері охорони здоров'я. Надано також можливість самостійно проводити відео- та аудіофіксацію засідання МСЕК із використанням технічних засобів.

Хто така Ірина Геращенко?

Іри́на Володи́мирівна Гера́щенко (нар. 15 травня 1971, Черкаси, Україна) — українська тележурналістка та політична діячка, народний депутат України, співголова фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді 9-го скликання, пише "Вікіпедія".

Ліквідація МСЕК - останні новини

Нагадаємо, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Рушення ухвалили після резонансного скандалу, що виник у зв'язку з наданням інвалідності для прокурорів.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував скандал з незаконним встановленням інвалідності прокурорам, які отримували великі виплати. Він вважає, що посадовці повинні повернути незаконно отримані пенсії та сплатити штрафи у подвійному розмірі.

Як повідомляв Главред, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ, згідно з яким функції МСЕК передали Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності. З 1 січня 2025 року обласні та міські МСЕК припинять свої функції, а їхні обов'язки перейдуть до кластерних і надкластерних лікарень.

Що таке МСЕК?

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

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