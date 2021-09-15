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Температура і проблеми зі шлунком: українець, який заразився Дельтою, розповів, як починалася хвороба

15 сентября 2021, 09:49

Віталій поділився, що під час хвороби у нього не зникав ані запах, ані смак, проте з'явився розлад шлунка. Два тижні він перебував на апараті ШВЛ.

коронавірус
Дружина Віталія не заразилася, бо була вакцинована / Фото Reuters

Штам коронавірусу Дельта атакує українців. Лікарі кажуть, що вірусне навантаження у індійського штаму COVID-19 в 1000 разів більше, ніж у інших типів коронавірусу. Житель Чернівецької області розповів, як боровся з хворобою і якими були симптоми.

Зараз Віталій перебуває в реанімації, майже два тижні його стан був важким. Він перебував під апаратом штучної вентиляції легенів, пише Молодий буковинець.

Чоловік розповів, що коли піднялася температура, він подумав, що це звичайна застуда.

"Під вечір мене почало трохи лихоманити, виміряв температуру - підвищена. 38 градусів була. Я випив жарознижуюче і ліг спати. На наступний день температура була підвищеною, з'явилося запаморочення. Думав, що це застуда, тому що перед цим в полі працював у спеку, а потім одразу зайшов в приміщення з кондиціонером. Але щось недобре я запідозрив за два дні", - розповів пацієнт.

Віталій каже, що у нього не зникав ані запах, ані смак, проте з'явився розлад шлунка.

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"Вже наступного дня мені стало дуже зле... Дружина викликала швидку, госпіталізували. Згодом вже підключили до апарату ШВЛ. Говорили, що були вражені легені, і вірус добре "розгулявся" за ці дні. Дружину відправили на самоізоляцію", - додав чоловік.

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Дружина Віталія не заразилася, бо була вакцинована.

"Вона захотіла вакцинуватися, а ось я... не вірив у дієвість вакцини, хоча дружина говорила, що підхоплю цю "гидоту"... наврочила", - підкреслив буковинець.

Зараз чоловіка вже відключили від апарату ШВЛ. Він почувається набагато краще, проте побоюється ускладнень, які можуть виникнути після хвороби.

"Нікому не бажаю опинитися в лікарні, ще й в такому стані, як я. Мені пощастило, я вибрався. Але не всім, на жаль, так щастить", - додав Віталій.

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Як повідомляв Главред, Україні загрожує новий сплеск захворюваності на коронавірус через штам Дельта - він агресивніший, заразніший і вражає молодих людей і дітей. Лікар-епідеміолог Сергій Кравченко зазначив, що штам Дельта складніше лікувати, в Україні може виникнути проблема з нестачею кисню для хворих.

Лікар-анестезіолог однієї з ізраїльських компаній Борис Бриль заявив, що вакцини проти коронавірусу на основі інактивованого вірусу, зокрема і китайський препарат CoronaVac виробництва компанії SinoVac, можуть виявитися найефективнішими проти нових штамів, зокрема Дельта-штаму.

У свою чергу, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna.

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