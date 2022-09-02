Білорусь проведе репетицію "захоплення України" - Жданов

Білорусь хоче відрепетирувати "захоплення України" / Колаж Міноборони Білорусі, Главред

У Білорусі хочуть відрепетирувати "захоплення українських територій" під час військових навчань. Ворог відпрацьовуватиме наступальні та агресивні дії, спрямовані нібито проти ЗСУ. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Відомо, що в Білорусі пройдуть спільні з РФ військові навчання з 8 по 14 вересня, під час яких буде Інсценування "визволення" Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

"Вони будуть "звільняти" раніше захоплені території сусідньої держави. Навчання передбачає відпрацювання операції зі "звільнення" Волинської, Рівненської, Житомирської областей, раніше захоплених. Ким захоплених, від кого звільняти? Ми можемо лише здогадуватися. Але, тим не менш,тематика навчань - наступальна, агресивна і спрямована проти нас", — сказав Олег Жданов.

Він також акцентував увагу на тому, що з боку Білорусі залишається серйозна загроза ракетних ударів по Україні.

Нагадаємо, члени приватної військової компанії "Вагнер" готують білоруських найманців з приватного охоронного підприємства "ГардСервіс" до диверсії в Україні. Ворог може влаштувати провокації, переодягнувшись в українську військову форму.

Раніше повідомлялося, що керівництво Білорусі плутається в заявах: Лукашенко каже, що Білорусь є учасником війни, у Міноборони – навпаки. В Україні відреагували на заяви білоруського Міноборони, ніби вони не є учасниками війни, і заявили, що саме Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися в Україну.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенка просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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