Аналітики ISW розкрили плани Путіна на осінь і зиму у війні проти України

1 вересня Путін знову заявив про екзистенційну загрозу РФ, яка нібито виходить від України. Це говорить про те, що диктатор не відмовився від своїх планів.
Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від своїх планів щодо України. Ймовірно, восени і взимку РФ буде продовжувати зусилля по захопленню нашої країни, зокрема із застосуванням нових сил. Про це йдеться у звіті ISW за 1 вересня.
Експерти нагадали, що в перший день осені під час зустрічі зі школярами в Калінінграді російський диктатор Володимир Путін знову заявив про екзистенційну загрозу російській державі, що нібито виходить від України.
"Повторення цілей "спецоперації" підтверджує його максималістські наміри у війні та, ймовірно, спрямоване на те, щоби створити інформаційні умови для подальшої агресії та створення нових окупаційних сил восени і взимку цього року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Путін продовжує повторювати, що його неспровокований напад на Україну – це нібито "оборонна операція" із захисту Росії.
Путін заявив, що метою "спеціальної військової операції" є ліквідація "антиросійського анклаву", що формується в Україні. Аналогічним чином глава РФ використовував концепцію "антиросійських настроїв "у своєму виступі 24 лютого, оголосивши про "спецоперацію".
Як повідомляв Главред, в Офісі президента відреагували на нову "мету" війни, яку президент Росії Володимир Путін придумав під час відкритого уроку в Калінінграді.
"Можна довго говорити: нас спровокувало НАТО. А потім вийде Путін і скаже: Наша мета - ліквідувати Україну, тому що ми заперечуємо існування такої держави. Україна - місце, звідки все почалося. Україна також - це місце вашого безславного фіналу", - заявив глава Офісу президента Михайло Подоляк.
Раніше повідомлялося про те, що з лексикону Путіна зникли слова "денацифікація" і "демілітаризація", якими він раніше виправдовував розв'язану війну проти України.
Виступаючи на відкритті форуму армія-2022, господар Кремля знову висловився про вторгнення в Україну, яке він сором'язливо прикриває дивною назвою "спецоперація". Текст його виступу публікують пропагандистські росЗМІ.
Звернемо увагу, що у своїй промові Путін говорив лише про Донбас, не згадуючи заїжджені штампи про "нацистів" в Україні і необхідність розгрому ЗСУ.
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