Аналітики ISW розкрили плани Путіна на осінь і зиму у війні проти України

Володимир Путін готує "інформаційні умови" для продовження агресії проти України / Фото Reuters

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від своїх планів щодо України. Ймовірно, восени і взимку РФ буде продовжувати зусилля по захопленню нашої країни, зокрема із застосуванням нових сил. Про це йдеться у звіті ISW за 1 вересня.

Експерти нагадали, що в перший день осені під час зустрічі зі школярами в Калінінграді російський диктатор Володимир Путін знову заявив про екзистенційну загрозу російській державі, що нібито виходить від України.

"Повторення цілей "спецоперації" підтверджує його максималістські наміри у війні та, ймовірно, спрямоване на те, щоби створити інформаційні умови для подальшої агресії та створення нових окупаційних сил восени і взимку цього року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Путін продовжує повторювати, що його неспровокований напад на Україну – це нібито "оборонна операція" із захисту Росії.

Путін заявив, що метою "спеціальної військової операції" є ліквідація "антиросійського анклаву", що формується в Україні. Аналогічним чином глава РФ використовував концепцію "антиросійських настроїв "у своєму виступі 24 лютого, оголосивши про "спецоперацію".

Як повідомляв Главред, в Офісі президента відреагували на нову "мету" війни, яку президент Росії Володимир Путін придумав під час відкритого уроку в Калінінграді.

"Можна довго говорити: нас спровокувало НАТО. А потім вийде Путін і скаже: Наша мета - ліквідувати Україну, тому що ми заперечуємо існування такої держави. Україна - місце, звідки все почалося. Україна також - це місце вашого безславного фіналу", - заявив глава Офісу президента Михайло Подоляк.

Раніше повідомлялося про те, що з лексикону Путіна зникли слова "денацифікація" і "демілітаризація", якими він раніше виправдовував розв'язану війну проти України.

Виступаючи на відкритті форуму армія-2022, господар Кремля знову висловився про вторгнення в Україну, яке він сором'язливо прикриває дивною назвою "спецоперація". Текст його виступу публікують пропагандистські росЗМІ.

Звернемо увагу, що у своїй промові Путін говорив лише про Донбас, не згадуючи заїжджені штампи про "нацистів" в Україні і необхідність розгрому ЗСУ.

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