'Це не по-чоловічому': Україна жорстко відреагувала на заяви Білорусі про 'непричетність' до війни

Україна відреагувала на заяви Білорусі про непричетність до війни / Колаж фото ua.depositphotos.com и t.me/modmilby

У Міноборони Білорусі заявили, що вони не є учасниками війни, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України. В Україні відреагували і заявив, що саме Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися в Україну. Про це сказав український посол в Білорусі Ігор Кизим.

Він додав, що слова представника Міноборони Білорусі не характеризують Ревенка як справжнього чоловіка.

"Він також знає, скільки російських ракет та авіабомб прилетіло до України з території Білорусі з використанням усієї можливої ​​інфраструктури (про це офіційно, нотами, інформувалася білоруська сторона разом із вимогою припинити це). Тому говорити про те, що "ми не учасники збройного протистояння" ну якось не по-чоловічому для офіцера такого рангу. Це лукавство щонайменше", - підкреслює Кизим.

Він додав, що у Білорусі плутаються у свідченнях, адже самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь підтримує "спецоперацію" та є її прямим учасником.

Слід зазначити, що нещодавно начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі Валерій Ревенко в інтерв'ю заявив, що Білорусь не причетна до війни в Україні.

"Обстановка розвивається на півдні, в Україні, ми уважно стежимо, ми не є учасниками збройного протистояння: нашого особового складу, техніки, озброєння там немає", - сказав Валерій Ревенко.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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