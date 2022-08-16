Білорусь стягує військову техніку до кордону з Україною

Білорусь стягує війська до кордону з Україною / Колаж ua.depositphotos.com і t.me/modmilby

У Білорусі зафіксували серйозну військову активність. До кордону з Україною стягують танки, Урали, МАЗи, бронемашини, а також переміщують особовий склад. Про це повідомив Беларускі Гаюн.

Також повідомляється, що окупанти пересувають ще польові кухні та біотуалети. Були зафіксовані польоти винищувачів.

У Мінській області було зафіксовано рух білоруського УАЗ 39621 в напрямку Дзержинська. У свою чергу з Дзержинська в напрямку населеного пункту Столбці їхав Урал із зенітно-ракетним комплексом зк33 "ОСА-АКМ".

У напрямку агромістечка Слобода проїхала колона білоруської техніки, бронемашина Волат і три БТРи. З Смоленська до Мінська проїхали два траса з танками Т-72, близько 15 Уралів, польові кухні і біотуалет.

У бік Мікашевичі рухалися тентовий КРАЗ, УАЗ 2203 і трал. У Мінську помітили радіоелектронну станцію "Екватор". У напрямку агромістечка Муховець рухалася колона: три Газ-66, п'ять ЗІЛ-131, три тентових Уралу, польові кухні, вода.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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