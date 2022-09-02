Хочуть влаштувати диверсію в Україні: вагнерівці дали білоруським найманцям форму ЗСУ - ЗМІ

"Вагнерівці" готують білоруських найманців до диверсії в Україні / Колаж фото depositphotos.com и t.me/modmilby

Члени приватної військової компанії "Вагнер" готують білоруських найманців з приватного охоронного підприємства "ГардСервіс" до диверсії в Україні. Ворог може влаштувати провокації, переодягнувшись в українську військову форму. Про це повідомляє Telegram-канал "Можем объяснить".

За даними журналістів, "тренування" тривають вже понад місяць.

"Вагнерівці" проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Їм роздали ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова. На територію України найманців планують закидати у складі ДРГ", - йдеться у повідомленні.

Недалеко від північного українського кордону армії РФ, Білорусі та інших країн ОДКБ планують провести військові навчання. Вони нібито триватимуть з 8 по 14 вересня.

Що відомо про "ГардСервіс"

Приватне охоронне підприємство "ГардСервіс" з'явилось у червні 2020 року. Його створення відбулось незадовго до президентських виборів у Білорусі та самопроголошення Лукашенка президентом.

Лукашенко видав указ, яким дозволив співробітникам організації застосовувати вогнепальну зброю. Слід зазначити, що ці найманці брали участь у розгоні протестувальників, які вимагали відсторонення Лукашенка від влади, бо вважали його нелегітимним президентом.

Нагадаємо, керівництво Білорусі плутається в заявах: Лукашенко каже, що Білорусь є учасником війни, у Міноборони – навпаки. В Україні відреагували на заяви білоруського Міноборони, ніби вони не є учасниками війни, і заявили, що саме Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися в Україну.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенка просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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