'Там були високопоставлені військові РФ': ЗМІ дізналися, куди прилетіли ракети в Криму

У місті Алушта в тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 23 травня прогриміли вибухи - було уражено вузол зв'язку російських окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
"В Алушті був вражений вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735). Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в/ч 28735 - це колишня українська військова частина, яку тепер використовують окупанти.
"Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень обладнанню та безліч знищених окупантів. Ймовірно також вдалося знищити пункт управління цього центру", - додали партизани.
Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
Telegram-канал Кримський вітер пише, що ввечері 23 травня сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах Криму. Вибухи лунали майже у всіх районах півострова.
"Щонайменше 6 балістичних ракет MGM-140 ATACMS влучили у вузол зв'язку радіолокаційних і протиповітряних сил армії РФ. На тому місці стоїть радіоантена станції космічного спостереження та кілька будівель об'єкта", - ідеться в повідомленні.
"Саме по них і було завдано удару, де в той момент перебували високопоставлені військовослужбовці ЗС РФ. І головне - це систематичні удари по радіолокаційних і протиповітряних силах ЗС РФ у Криму", - додали на каналі.
Вибухи в Алушті 23 травня 2024 року
Пізно ввечері 23 травня в Криму пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі бачили "прильоти" .
Голосно було в районі Перевального, у Ялті, Алушті, Бахчисарайському районі,
У Білогірську місцеві жителі нарахували до 15 вибухів, а в Алушті чули звук, схожий на безпілотник.
Після потужних вибухів у військових частинах Севастополя різко почала звучати сирена.
За попередніми даними, українські сили атакували військові частини ФСБ РФ біля Алушти, 126-ту бригаду берегової оборони Чорноморського флоту РФ у Перевальному.
Інші новини за темою:
- Україна досягає успіхів щодо Криму: Ходжес розкрив хльосткі маневри ЗСУ
- Таких більше немає: Плетенчук розповів про серйозну втрату ворога в Криму
- У Криму знищили останнього носія "Калібрів": розвідка Британії назвала наслідки
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред