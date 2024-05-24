'Там були високопоставлені військові РФ': ЗМІ дізналися, куди прилетіли ракети в Криму

Раніше це була українська військова частина, але після окупації її стали використовувати росіяни.

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Вибухи в Криму прогриміли пізно ввечері 23 травня / Колаж: Главред, фото: google.com.ua, скріншот

У місті Алушта в тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 23 травня прогриміли вибухи - було уражено вузол зв'язку російських окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"В Алушті був вражений вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735). Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в/ч 28735 - це колишня українська військова частина, яку тепер використовують окупанти.

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"Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень обладнанню та безліч знищених окупантів. Ймовірно також вдалося знищити пункт управління цього центру", - додали партизани.

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Telegram-канал Кримський вітер пише, що ввечері 23 травня сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах Криму. Вибухи лунали майже у всіх районах півострова.

"Щонайменше 6 балістичних ракет MGM-140 ATACMS влучили у вузол зв'язку радіолокаційних і протиповітряних сил армії РФ. На тому місці стоїть радіоантена станції космічного спостереження та кілька будівель об'єкта", - ідеться в повідомленні.

"Саме по них і було завдано удару, де в той момент перебували високопоставлені військовослужбовці ЗС РФ. І головне - це систематичні удари по радіолокаційних і протиповітряних силах ЗС РФ у Криму", - додали на каналі.

Місце ударів по Криму / google.com.ua

Вибухи в Алушті 23 травня 2024 року

Пізно ввечері 23 травня в Криму пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі бачили "прильоти" .

Голосно було в районі Перевального, у Ялті, Алушті, Бахчисарайському районі,

У Білогірську місцеві жителі нарахували до 15 вибухів, а в Алушті чули звук, схожий на безпілотник.

Після потужних вибухів у військових частинах Севастополя різко почала звучати сирена.

За попередніми даними, українські сили атакували військові частини ФСБ РФ біля Алушти, 126-ту бригаду берегової оборони Чорноморського флоту РФ у Перевальному.

Ракета ATACMS - головні характеристики / Інфографіка Главреда

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