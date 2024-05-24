УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Там були високопоставлені військові РФ": ЗМІ дізналися, куди прилетіли ракети в Криму

Анна Ярославська
24 травня 2024, 06:51
516
Раніше це була українська військова частина, але після окупації її стали використовувати росіяни.
Вибухи в Криму
Вибухи в Криму прогриміли пізно ввечері 23 травня / Колаж: Главред, фото: google.com.ua, скріншот

У місті Алушта в тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 23 травня прогриміли вибухи - було уражено вузол зв'язку російських окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"В Алушті був вражений вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735). Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в/ч 28735 - це колишня українська військова частина, яку тепер використовують окупанти.

відео дня

"Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень обладнанню та безліч знищених окупантів. Ймовірно також вдалося знищити пункт управління цього центру", - додали партизани.

Рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Telegram-канал Кримський вітер пише, що ввечері 23 травня сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах Криму. Вибухи лунали майже у всіх районах півострова.

"Щонайменше 6 балістичних ракет MGM-140 ATACMS влучили у вузол зв'язку радіолокаційних і протиповітряних сил армії РФ. На тому місці стоїть радіоантена станції космічного спостереження та кілька будівель об'єкта", - ідеться в повідомленні.

"Саме по них і було завдано удару, де в той момент перебували високопоставлені військовослужбовці ЗС РФ. І головне - це систематичні удари по радіолокаційних і протиповітряних силах ЗС РФ у Криму", - додали на каналі.

Місце ударів по Криму
Місце ударів по Криму / google.com.ua

Вибухи в Алушті 23 травня 2024 року

Пізно ввечері 23 травня в Криму пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі бачили "прильоти" .

Голосно було в районі Перевального, у Ялті, Алушті, Бахчисарайському районі,

У Білогірську місцеві жителі нарахували до 15 вибухів, а в Алушті чули звук, схожий на безпілотник.

Після потужних вибухів у військових частинах Севастополя різко почала звучати сирена.

За попередніми даними, українські сили атакували військові частини ФСБ РФ біля Алушти, 126-ту бригаду берегової оборони Чорноморського флоту РФ у Перевальному.

'Там були високопоставлені військові РФ': ЗМІ дізналися, куди прилетіли ракети в Криму
Ракета ATACMS - головні характеристики / Інфографіка Главреда

Інші новини за темою:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України новини Криму вибух війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Там були високопоставлені військові РФ": ЗМІ дізналися, куди прилетіли ракети в Криму

"Там були високопоставлені військові РФ": ЗМІ дізналися, куди прилетіли ракети в Криму

06:51 Україна
Кілька штормів поспіль: Україну атакують нові магнітні бурі

Кілька штормів поспіль: Україну атакують нові магнітні бурі

03:00 Синоптик
"Це питання моралі": в Раді чітко сказали, чи повертатимуть силою чоловіків з-за кордону

"Це питання моралі": в Раді чітко сказали, чи повертатимуть силою чоловіків з-за кордону

00:33 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Кінець чуткам про розлучення: Настя Каменських публічно звернулася до Потапа 47294

Кінець чуткам про розлучення: Настя Каменських публічно звернулася до Потапа

Принц Гаррі вирішив добити хворого батька 24384

Принц Гаррі вирішив добити хворого батька

Литиме, як з відра: Україну накриють сильні дощі – синоптик назвала дату 14157

Литиме, як з відра: Україну накриють сильні дощі – синоптик назвала дату

В Україну мчить торнадо: синоптик назвав дати небезпечної погоди 12757

В Україну мчить торнадо: синоптик назвав дати небезпечної погоди

Останні новини

06:51

"Там були високопоставлені військові РФ": ЗМІ дізналися, куди прилетіли ракети в Криму

05:34

Контрактники перетворюються на купу м’яса: Ейдман розповів, чи цінує РФ життя солдат

04:10

"Путін не просто лякає ":Сотник попередив, на який крок може наважитися диктатор РФВідео

03:22

Головні тренди літа 2024: Андре Тан сказав, що має бути в гардеробі

03:00

Кілька штормів поспіль: Україну атакують нові магнітні бурі

Путін може покласти у війні хоч 1-2 млн громадян РФ, але росіяни протестувати не будуть – ЕйдманПутін може покласти у війні хоч 1-2 млн громадян РФ, але росіяни протестувати не будуть – Ейдман
02:31

"У Росії ситуація інша": Ейдман оцінив ймовірність "жіночих протестів" проти війни

02:00

Росіяни рвуть на собі волосся: Максим Галкін повідомив радісну новину

01:30

Зрадник Бардаш образився на СБУ через підозру в пропаганді "русского мира"

00:33

"Це питання моралі": в Раді чітко сказали, чи повертатимуть силою чоловіків з-за кордону

Реклама
23 травня, четвер
23:55

Протверезіла: Волочкова несподівано підлизалася до Пугачової

23:37

Росія вдарила по Харкову: у місті лунають вибухи

23:18

ЗСУ знищили на фронті унікальну техніку РФ: Коваленко розповів, про що це свідчить

23:07

Вибухи від Сімферополя до Сак: у Криму потужні прильоти по базах РФВідео

22:55

Артем Пивоваров натякнув на таємне одруження: "Мені потрібен контакт"

22:34

150 тис. на рік: чому росіяни не звертають увагу на "двохсотих" окупантів - експерт

22:16

Зрадниця Наташа Корольова не витримала і здала Тарзана лікареві - причина

21:33

Урожай вас вразить: чи потрібно обривати стрілки біля цибулі та часникуВідео

21:18

Чому у капусти жовтіє листя: 4 найпоширеніші причини

20:51

Армія РФ зараз набагато сильніша, ніж у 2022-му році: Жорін зробив різку заяву

20:04

Віталій Козловський охрестив тримісячного сина - перше фото з таїнства

Реклама
19:54

"Грача" посадили на "вічну стоянку": ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25

19:40

Чи вийшли українські військові з Кринок: у ЗСУ зробили важливу заяву

19:36

"Намір окупантів зрозумілий": Зеленський розкрив деталі засідання Ставки

19:36

В Україну йде похолодання і потужні грози: де буде штормовий вітер

19:20

Довели: опальному синові Орбакайте стало погано

19:13

Графіки відключення світла 24 травня: у яких областях не буде електроенергії

19:03

Як правильно казати – "Хто крайній?" чи "Хто останній?": яку помилку ми часто робимоВідео

18:54

Оля Цибульська розкрила секрет особистого життя розлученої Камалії

18:52

Війна в Україні переходить у критичну фазу: The Hill назвав пріоритет Заходу

18:46

Як відмити руки від шовковиці: дієві методи, які легко очистять шкіруВідео

18:33

Виселення і 5 тисяч євро штрафу: чому в Німеччині не можна приймати душ вночіВідео

18:09

Кидає найбільш підготовлені підрозділи: РФ намагається прорвати оборону ЗСУ - Сирський

17:31

Росія може провести "турбуючу" операцію на Сумщині: Черник розкрив плани ворога

17:30

Путін обмежений у часі, армія РФ скоро спробує зламати наш фронт – Сунгуровський

17:09

Атака на воєнну галузь: ГУР наробили шуму в російському Татарстані - джерела

17:03

Олександр Усик зніметься в голлівудському кіно зі "Скелею" Джонсоном

16:59

"Як граф Дракула": в ГУР зробили заяву щодо розташування бункерів Путіна

16:44

ЗСУ вийшли з Кринок на Херсонщині - молодший сержант ЗСУ

16:34

Місячний календар стрижок на червень 2024: найкращі дні для перетворення

16:29

Стане справжнім оберегом від усього: що потрібно зробити 24 травня - прикмети дня

Реклама
16:27

Росіяни застрягли у вуличних боях за Вовчанськ: Сирський розкрив ситуацію на ХарківщиніФото

16:21

Про майонез забудете назавжди: шикарний рецепт салату з 2 інгредієнтівВідео

16:04

Зірка "Службового роману" опинилася у важкому стані

16:03

Литиме, як з відра: Україну накриють сильні дощі – синоптик назвала дату

15:37

Реанімація, півгодини зупинки серця: 58-річний Віктор Павлік переніс операцію

15:30

Нікого не присоромлюю, "але": Кулеба звернувся до союзників після нової атаки РФ

15:27

Дженніфер Лопес жорстко відповіла репортерові за незручне запитанняВідео

15:23

"Путіну було неприємно": Ейдман описав проблеми в армії РФ

15:19

За Тайвань не заступиться ніхтоПогляд

14:37

У Криму знищили останнього носія "Калібрів": розвідка Британії назвала наслідки

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти