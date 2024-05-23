Вибухи від Сімферополя до Сак: у Криму потужні прильоти по базах РФ

За попередніми даними, українські сили вдарили по 126-й бригаді берегової оборони ЧФ РФ.

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У Криму прогриміли потужні "прильоти" / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Криму пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі бачили "прильоти" ввечері 23 травня. Відео та фото вже поширилося в Мережі.

У Telegram-каналі Кримський вітер повідомили про те, що вибухи було чути від Сімферополя до Сак. Потужні "бавовни" чули в районі Перевального, Ялті, Алушті, Бахчисарайському районі,

"Над Казанками в Бахчисарайському районі було голосно. Будинки тряслися", - повідомили підписники каналу. відео дня

У самому Білогірську місцеві жителі нарахували до 15 вибухів, а в Алушті чули навіть звук схожий на безпілотник.

Повідомляється, що після потужних вибухів у військових частинах Севастополя різко почала звучати сирена. За попередніми даними, українські сили атакували військові частини ФСБ РФ біля Алушти, 126-ту бригаду берегової оборони Чорноморського флоту РФ у Перевальному.

Також відомо про те, що в бік Гвардійського Сімферопольського району помчали швидкі та пожежники.

Дивіться відео з ударом по Криму:

У Криму прогриміли потужні "прильоти" / фото: скріншот

Удари України по військах РФ у Криму - останні новини за темою

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