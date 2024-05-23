Вибухи від Сімферополя до Сак: у Криму потужні прильоти по базах РФ

У Криму пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі бачили "прильоти" ввечері 23 травня. Відео та фото вже поширилося в Мережі.
У Telegram-каналі Кримський вітер повідомили про те, що вибухи було чути від Сімферополя до Сак. Потужні "бавовни" чули в районі Перевального, Ялті, Алушті, Бахчисарайському районі,
"Над Казанками в Бахчисарайському районі було голосно. Будинки тряслися", - повідомили підписники каналу.відео дня
У самому Білогірську місцеві жителі нарахували до 15 вибухів, а в Алушті чули навіть звук схожий на безпілотник.
Повідомляється, що після потужних вибухів у військових частинах Севастополя різко почала звучати сирена. За попередніми даними, українські сили атакували військові частини ФСБ РФ біля Алушти, 126-ту бригаду берегової оборони Чорноморського флоту РФ у Перевальному.
Також відомо про те, що в бік Гвардійського Сімферопольського району помчали швидкі та пожежники.
Дивіться відео з ударом по Криму:
Удари України по військах РФ у Криму - останні новини за темою
17 травня ГУР і СБУ атакували Чорноморський флот РФ у Криму і військові об'єкти росіян у Новоросійську повітряними і надводними дронами, повідомляла Українська правда з посиланням на свої джерела. У Севастополі тимчасово не працювала електропідстанція, а в Новоросійську лунали вибухи на території нафтобази.
Росіяни 19 травня звинуватили Україну в атаці території РФ та окупованого Криму. В окупантів заявили, що півострів атакували 9 ракетами ATACMS, а по об'єктах у Росії було завдано ударів 60 безпілотниками.
У Британії закликали Німеччину дати Україні Taurus і дозволити бити ними по Криму. У Лондоні нагадали, що Кримський півострів - територія України, яку захопила Росія.
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