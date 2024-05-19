Україна досягає успіхів щодо Криму: Ходжес розкрив хльосткі маневри ЗСУ

Російським окупантам на Кримському півострові ніде ховати свої штаби, авіацію, логістику і військово-морські об'єкти, сказав генерал США Бен Ходжес.

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Україна робить Крим непридатним для російських військ - Ходжес / Колаж: Главред, фото: УНІАН, GoogleMaps

Армія України своїми ударами по військових об'єктах російських окупантів у захопленому Криму робить півострів непридатною для ворога територією. Росіянам там ніде ховати свої військові об'єкти. Про це заявив колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес.

У своєму акаунті в Х він сказав про те, що дії українських військ роблять Крим непридатною для окупантів місцевістю в плані збереження своїх військових об'єктів.

"Україна робить Крим непридатним для російських військ, позбавивши Росію можливості використовувати вирішальну місцевість у війні. На цьому півострові, який за розміром дорівнює штату Массачусетс, росіянам ніде ховати свої штаби, логістику, авіацію, військово-морські об'єкти", - наголосив Бен Годжес. відео дня

Удари України по військах РФ у Криму - свіжі новини за темою:

17 травня ГУР і СБУ атакували Чорноморський флот РФ у Криму і військові об'єкти росіян у Новоросійську повітряними і надводними дронами, повідомляла Українська правда з посиланням на свої джерела. У Севастополі тимчасово не працювала електропідстанція, а в Новоросійську лунали вибухи на території нафтобази.

Росіяни 19 травня звинуватили Україну в атаці території РФ та окупованого Криму. В окупантів заявили, що півострів атакували 9 ракетами ATACMS, а по об'єктах у Росії було завдано ударів 60 безпілотниками.

У Британії закликали Німеччину дати Україні Taurus і дозволити бити ними по Криму. У Лондоні нагадали, що Кримський півострів - територія України, яку захопила Росія.

Хто такий Бен Ходжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

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