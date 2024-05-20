Таких більше немає: Плетенчук розповів про серйозну втрату ворога в Криму

Наразі ця інформація ще не підтверджена, тому варто дочекатися офіційного підтвердження, сказав Плетенчук.

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Чорноморський флот ворога у Криму, ймовірно, втратив останнього носія крилатих ракет / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Флот країни-агресорки Росії продовжує зменшуватися. Зокрема, зранку 20 травня керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів, що є ймовірність, що Чорноморський флот ворога у Криму, втратив останнього носія крилатих ракет.

Він також розповів, що було вражено у порту Севастополя і яких втрат зазнав Чорноморський флот Росії.

"Було вражено, мабуть, весь особовий склад. Проте станом на зараз відбувається верифікація решти інформації. Але, звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот в Криму втратив останній носій крилатих ракет", – зазначив Плетенчук. відео дня

Однак він наголосив, що наразі ця інформація ще не підтверджена, тому варто дочекатися офіційного підтвердження.

Додамо, що за словами Плетенчука, говорячи про "останній" носій він мав на увазі останній той, який перебував у Криму.

Зазначимо, що, ймовірно, йдеться про ракетний корабель окупантів "Циркон". Росіяни бідкалися, що 19 травня був завданий ракетний удар по малому ракетному кораблю проєкту 22800 "Циклон" у порту окупованого Севастополя.

Зазначалося, що судно російського флоту було вражено ракетами ATACMS. Внаслідок удару загинули 6 військовослужбовців, ще 11 – постраждали. Проте наразі ця інформація потребує підтвердження.

Чорномо́рський флот Росі́ї Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу. Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ. До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів. За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

Удари по кораблях Росії - останні новини:

Нагадаємо, 19 травня, під час нічного обстрілу в Севастополі горів на 13-му причалі один корабель ворога.

Україна впродовж року використання морських дронів Magura V5 завдала істотної шкоди російському флоту в Чорному морі. Через удари дронів ЧФ РФ втратив 500 мільйонів доларів.

Сили оборони України загнали російський Чорноморський флот у тактичний глухий кут. Військові кораблі країни-агресора не можуть залишити акваторію Чорного моря та залишаються "в ролі жертви".

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