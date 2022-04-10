"Такого навіть наші свині їсти не будуть": фото "пайка" російських окупантів шокувало українців

Сухпайок окупантів / Руслан Горовий

Російським окупантам, які приїхали воювати в Україну, видають прострочені пайки.

Музикант і волонтер Руслан Горовий опублікував фото російського армійського пайка.

Він зазначив, що такий "розсольник" не стали б їсти навіть українські свині.

За його словами, тепер не викликає подиву той факт, що військові країни-агресора відбирали у мирних жителів не тільки домашню живність, а й макарони, масло і крупи.

"Про гастрономічні уподобання російського світу. Цю х**н друга бомжацька армія миру привезла з собою на хлібосольну Київщину. Зрозуміло, чому ці худоби їли навіть собак. Бо це гівно навіть свині наші не їстимуть... Навіть під дулом автомата. Ментальна прірва. Просто бездонна прірва", – пише волонтер у Facebook.

Українці просто шоковані побаченим і залишили масу гнівних коментарів під постом.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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