"Такого навіть наші свині їсти не будуть": фото "пайка" російських окупантів шокувало українців

Тепер не викликає подиву той факт, що окупанти відбирали у мирних жителів їжу.
Російським окупантам, які приїхали воювати в Україну, видають прострочені пайки.
Музикант і волонтер Руслан Горовий опублікував фото російського армійського пайка.
Він зазначив, що такий "розсольник" не стали б їсти навіть українські свині.
За його словами, тепер не викликає подиву той факт, що військові країни-агресора відбирали у мирних жителів не тільки домашню живність, а й макарони, масло і крупи.
"Про гастрономічні уподобання російського світу. Цю х**н друга бомжацька армія миру привезла з собою на хлібосольну Київщину. Зрозуміло, чому ці худоби їли навіть собак. Бо це гівно навіть свині наші не їстимуть... Навіть під дулом автомата. Ментальна прірва. Просто бездонна прірва", – пише волонтер у Facebook.
Українці просто шоковані побаченим і залишили масу гнівних коментарів під постом.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
читайте такожУ Ворзелі росіяни вбили та з'їли двох собак у захопленому будинку
Читайте також:
- "3 мільйони-це за поранення": рідні окупантів вважають, скільки їм заплатять за смерть ще живих військових
- "Ми як фашисти": у Сумській області знайшли щоденник російського окупанта
- Окупанти Росії скидають на Харків нові види бомб: вороги спускають їх на парашутах