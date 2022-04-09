"3 мільйони - це за поранення": рідні окупантів рахують, скільки їм заплатять за смерть ще живих військових

Рідні окупантів вже вважають, скільки їм заплатять за смерть ще живих військових / УНІАН, Pixabay

Рідня російських окупантів вже почали рахувати, скільки грошей отримають за смерть своїх живих військових.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які з'явилися в розпорядженні СБУ.

На опублікованому аудіо дружина каже своєму чоловікові, який зараз на війні в Україні, що російські ЗМІ запевняють, ніби у них все відмінно, а Путін всім обіцяє ветеранку і виплати за кожен бойовий день.

"Три мільйони і похорон оплатиш. Гроші дають хоча б", - каже наївний загарбник.

читайте такожПолонений горе-окупант на прізвисько Чмоня став зіркою TikTokА його дружина хоч і каже, що вони їй не потрібні, проте вже дізналася: "3 мільйони – це за поранення, а за смерть – 5 або 7".

Сам окупант підтверджує, що підстав для виплат є чимало:

"Всю роту рас*ярили нашу ... Х*й знає, чого ми тут робимо ... Нас ху*чять, як кошенят".

Зазначимо, що не всі рідні окупантів хочуть отримати компенсацію за їх смерть.

Раніше повідомлялося, що матері російських окупантів хочуть будь-що забрати своїх синів з війни в Україні.

Для цього вони не шкодують грошей, повідомила СБУ, опублікувавши перехоплену розмову солдата 36-ї окремої мотострілецької бригади РФ з матір'ю.

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