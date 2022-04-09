"3 мільйони - це за поранення": рідні окупантів рахують, скільки їм заплатять за смерть ще живих військових

Цинізму росіян немає меж.
Рідня російських окупантів вже почали рахувати, скільки грошей отримають за смерть своїх живих військових.
Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які з'явилися в розпорядженні СБУ.
На опублікованому аудіо дружина каже своєму чоловікові, який зараз на війні в Україні, що російські ЗМІ запевняють, ніби у них все відмінно, а Путін всім обіцяє ветеранку і виплати за кожен бойовий день.
"Три мільйони і похорон оплатиш. Гроші дають хоча б", - каже наївний загарбник.
читайте такожПолонений горе-окупант на прізвисько Чмоня став зіркою TikTokА його дружина хоч і каже, що вони їй не потрібні, проте вже дізналася: "3 мільйони – це за поранення, а за смерть – 5 або 7".
Сам окупант підтверджує, що підстав для виплат є чимало:
"Всю роту рас*ярили нашу ... Х*й знає, чого ми тут робимо ... Нас ху*чять, як кошенят".
Зазначимо, що не всі рідні окупантів хочуть отримати компенсацію за їх смерть.
Раніше повідомлялося, що матері російських окупантів хочуть будь-що забрати своїх синів з війни в Україні.
Для цього вони не шкодують грошей, повідомила СБУ, опублікувавши перехоплену розмову солдата 36-ї окремої мотострілецької бригади РФ з матір'ю.
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