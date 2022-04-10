"Ланцюжок був і сумочка": дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами"

Дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами" / колаж фото ua.depositphotos.com

Окупанти, які з ганьбою відступили з Київської області, з території Білорусі відправляли своїм рідним посилки з награбованими в Україні речами. Про це свідчить нещодавно опублікована в мережі розмова пранкера, яка прикинулася офіцером ФСБ, з дружиною окупанта, яка рада награбованому і називає його "сувенірами з України".

У посилці від чоловіка-окупанта, каже жінка, знаходилося безліч цінних речей з нашої країни.

"Ну там ланцюжок була і сумка жіноча та інші речі", - каже жінка з РФ.

читайте такожЛітри горілки та звернення до шаманів за допомогою: СБУ виклала свіже перехоплення розмови окупанта

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

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