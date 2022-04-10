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"Ми як фашисти": у Сумській області знайшли щоденник російського окупанта

10 квітня 2022, 00:06

Окупант зізнався, що поцупив сумки і блендер для дружини.

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Щоденник окупанта / Telegram Олексій Гончаренко

У мережі з'явився щоденник російського окупанта, знайдений у звільненій Тростянці в Сумській області. Окупант розповів про грабежі, трупи і любов до своєї дружини.

Фото і цитати зі щоденника опублікував народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Гончаренко розповів, що записи обриваються на найцікавішому місці, і, найімовірніше, автор щоденника загинув.

Також Гончаренко звернув увагу, що російський військовослужбовець спокійно перескакує з трупів і поранених на дзвінки своїй дружині.

"03.03.22. Минуло 11 днів з дня від'їзду, ми закріпилися в місті. Виглядає тут все жахливо. Ми як фашисти, розграбували всі магазини, повибивали скло. Люди нас бояться. Другий день слухаємо Українське радіо, нас називають окупантами. Подзвонив своїм близьким. Вони так раді мене почути, а я-то як радий їх почути! Скоро повернуся", - пише окупант.

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Він зізнається, що поцупив сумки і блендер для дружини.

"04.03.22. Встановили ПСНР (переносна станція наземної розвідки) на будівлі. На подив, вся справа була з акумулятором, але засікти нікого не змогли... Побачив труп, шокований. Не побачив Костю. Сумую за своєю дружиною... Час 20:00, ми заселяємося в магазин. Дружині взяв дві сумки і блендер. Хочу побільше їй привезти, але немає вже нічого. Все вкрали", - йдеться в записках окупанта.

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