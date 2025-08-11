Таких цін ще не було: українців попередили про подорожчання хліба

Базовий продукт вже не буде таким доступним, як раніше.

https://glavred.net/ukraine/takih-cen-eshche-ne-bylo-ukraincev-predupredili-o-podorozhanii-hleba-10688834.html Посилання скопійоване

Скільки буде коштувати хліб у найближчі місяці / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Ус:

В Україні зростуть ціни на хліб

Буханка за 50 гривень подорожчає приблизно до 10%

Подорожчання пального в Україні напряму впливає на формування цін на продукти. Серед продуктів, які можуть зрости через це у вартості є і хліб. Про це в етері День.LIVE розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

"Ми розуміємо, що пшениця наша, потужності з виробництва наші, тобто дуже багато чого нашого. Зрозуміло, що є пальне. Фактор пального впливає і зростання цін ще може підштовхнути ціни вверх. Тому тут зростання буде, на жаль",- пояснив він. відео дня

Водночас Ус наголосив, що підвищення цін не буде мати галопуючого характеру. Тож, наприклад, якщо хліб коштував 50 гривень за буханець, то після підвищення ціни його можна буде купити по 55 гривень.

Тобто хліб зросте у вартості приблизно на 10%. При цьому, як вважає Ус, його ціна точно не перевищить 60 гривень.

Що буде з цінами на хліб восени-взимку

Нещодавно виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував, що ціни на хліб в Україні до кінця зими будуть досить прогнозованими. Тому не варто хвилюватися про стрімке зростання вартості цього продукту.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що вже до кінця літа овочі борщового набору будуть поступово дешевшати через те, що в цьому сезоні в Україні буде вагомий приріст овочів.

Напередодні стало відомо, що ціни на тепличні помідори в Україні продовжують падати на тлі стабілізації погоди та відновлення кампанії зі збирання овочів. Минулого тижня ціни на помідори просіли до 40-55 гривень за кілограм.

Нагадаємо, згідно з даними на сайті Мінфін, в українських супермаркетах вперше за довгий час відчутно знизилися ціни на курятину. Зокрема куряче стегно подешевшало майже на 20 гривень за кілограм.

Більше новин:

Про персону: Іван Ус Іван Ус - український експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред