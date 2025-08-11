Ціни в Україні почнуть знижуватися: прогноз, коли та які продукти подешевшають

За лічені тижні низка продуктів на українському ринку подешевшає.

https://glavred.net/economics/ceny-v-ukraine-nachnut-snizhatsya-prognoz-kogda-i-kakie-produkty-podesheveyut-10688774.html Посилання скопійоване

Покупці будуть витрачати менше коштів на деякі овочі / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Що повідомив Марчук:

Незабаром в Україні подешевшають овочі

На зниження цін впливає приріст овочів

Найбільше подешевшають овочі наприкінці серпня

Ціни на продукти в Україні цього літа били усі рекорди. Однак наприкінці сезону вони потішать покупців, адже очікується зниження вартості деяких категорій продуктів.

Зокрема мова йде про овочі борщового набору, які будуть дешевшати поступово. Про це в етері Ранок.LIVE розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

відео дня

За його словами, в цьому сезоні в Україні буде приріст овочів, десь порядка до 800 тисяч тонн. Це додаткові можливості, які і будуть впливати на зниження ціни.

"Пік зниження ми очікуємо наприкінці серпня-початок вересня. По мірі збільшення пропозицій ціна трішки просяде, але не набагато", - додав Марчук.

Ціни на деякі овочі почали знижуватися вже зараз

Аналітики EastFruit нещодавно відслідкували, що тепличні помідори в Україні продовжують падати у ціні на тлі стабілізації погоди та відновлення кампанії зі збирання овочів.

Наприкінці минулого тижня ціни на помідори опустилися до показника у 40-55 гривень за кілограм, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що минулого місяця найпомітніше впали в ціні овочі, одразу на 23,9%. Хоча частка витрат на овочі у споживчому кошику складає лише 2,8%, саме ця категорія суттєво впливає на загальну динаміку цін.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах вперше за довгий час відчутно знизилися ціни на курятину, зокрема стегно та філе. Зокрема середня ціна на стегно складає 121,50 гривні, що майже на 20 гривень дешевше, ніж минулого місяця.

Напередодні стало відомо, що у серпні 2025 року в Україні знову зросла закупівельна ціна молока-сировини. Середня ціна молока без ПДВ досягла 16,62 грн/кг, що на 70 копійок вище, ніж у липні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Більше новин:

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред