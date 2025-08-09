В Україні обвалилися ціни на популярне м'ясо: в скільки можна вкластися

Головне:
- Деякі види курятини подешевшали
- Курячі гомілки зросли у ціні
- Куряча тушка другий місяць залишається на одному ціновому рівні
В українських супермаркетах вперше за довгий час відчутно знизилися ціни на курятину, зокрема стегно та філе. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.
Куряче стегно у липні в середньому коштувало 141,35 гривні за кілограм, в той час як станом на 9 серпня середня ціна на нього складає 121,50 гривні, що майже на 20 гривень дешевше.
Куряче філе цього місяця обійдеться українським покупцям у 219,55 гривні за кілограм продукту, хоча ще у минулому місяці за нього довелося платити 224,49 гривні.
Водночас курячі гомілки зросли у ціні більш як на 20 гривень за кожен кілограм. Зараз ціна на них становить 117,50 гривні, хоча у липні вони коштували 94,39 гривні.
Незмінною у ціні залишається куряча тушка, яка вже другий місяць у середньому коштує 119,75 гривні.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що ціни на тепличні помідори в Україні продовжують падати на тлі стабілізації погоди та відновлення кампанії зі збирання овочів. Ціни на помідори просіли до 40-55 гривень за кілограм.
Раніше повідомлялося, що у серпні 2025 року в Україні знову зросла закупівельна ціна молока-сировини. Середня ціна молока без ПДВ досягла 16,62 грн/кг, що на 70 копійок вище, ніж у липні.
За минулий місяць найбільше подешевшали продукти харчування та безалкогольні напої, в середньому на 1,1%. Найпомітніше впали в ціні овочі, одразу на 23,9%.
Про джерело: Мінфін
