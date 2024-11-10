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"Так само як і хлопці": у Раді пояснили заяви щодо мобілізації жінок

Олексій Тесля
10 листопада 2024, 02:30
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Жінки 18-25 років мають проходити базову військову підготовку, або йти на військову кафедру, каже Соломія Бобровська.
мобілізація, жінки
/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Згідно з чинним українським законодавством, жінки можуть вступити до лав Сил оборони тільки добровільно, заявила член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

Тому тема примусової мобілізації жінок роздута штучно, наголосила вона в коментарі Каналу 24.

Нардепка звернула увагу на те, що жодних пропозицій чи ініціатив із Генерального штабу та від громадянського суспільства щодо мобілізації жінок до лав ЗСУ поки що не було, однак висловила переконання в тому, що в Україні має бути один підхід для чоловіків і жінок.

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"Жінки, так само як і хлопці, у віці 18-25 років мають обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними", - впевнена вона.

'Так само як і хлопці': у Раді пояснили заяви щодо мобілізації жінок
/ Инфографика: Главред

Водночас народна обраниця уточнила, що просто "з вулиці" примусово жінок не мобілізовуватимуть, а на сьогодні існує лише пропозиція не обов'язкової служби, а лише наявність досвіду в жінок на випадок повторної повномасштабної або неповномасштабної війни в Україні.

Вона також додала, що наявного чоловічого мобілізаційного ресурсу достатньо. Тому, зазначила вона, цю тему абсолютно штучно підігрівають.

"Щоб жінки знали, як себе поводити, не билися в істериці, не робили зайвих рухів тощо, щоб суспільство було підготовлене. Це також елемент такого загальнонаціонального концепту національного спротиву. У цьому немає нічого страшного, і таким чином ми, як суспільство, готуємося до викликів військових", - резюмувала нардеп.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що мобілізацію деяких категорій можуть призупинити. Відповідний законопроєкт все ще на розгляді парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Як повідомляв Главред, раніше свої облікові дані оновили вже 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників і резервістів, що значно перевищує потреби війська на зараз.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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