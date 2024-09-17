Мобілізацію деяких чоловіків можуть призупинити: що готують Рада і Міноборони

Верховна Рада очікує на наказ Міноборони про неможливість мобілізації "обмежено придатних" чоловіків віком до 25 років, повідомив у соцмережах депутат Олексій Гончаренко.
Депутат також додав, що рішення від МО чекає й спікер парламенту Руслан Стефанчук, який загалом підтримав ініціативу.
Водночас депутати поки не знають, яким чином у війську повинні будуть замінити тих, хто підпадають під цю категорію та вже були раніше мобілізовані.
"Ухвалено рішення, що буде офіційний наказ, щоб зупинити мобілізацію 18-25 річних, поки законопроєкт на розгляді…Також Стефанчук погодився, що це питання потребує негайного вирішення. Але ще треба зрозуміти, яким чином буде замінено у війську тих людей, які були мобілізовані", — написав Гончаренко.
Депутатка Ірина Геращенко, своєю чергою, уточнила, що вже на наступні пленарні тижні на розгляд Ради винесуть законопроєкт, який передбачатиме демобілізацію "обмежено придатних" чоловіків віком до 25 років.
Законопроєкт, який має завадити мобілізації "обмежено придатних" віком 18-25 років досі на розгляді Ради. Ідеться про чоловіків, які не проходили військову службу або кафедру, але були визнані "обмежено придатними" до скасування цього статусу.
Мобілізація в Україні - останні новини
Раніше Главред писав, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.
Станом на середину липня свої облікові дані оновили уже 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників та резервістів, що значно перевищує потреби війська на тепер.
Голова Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Завітневич заявив, що "ефект" від мобілізації буде взимку. І хоча Завітневич каже, що мобілізація в Україні "іде за планом", західні журналісти стверджують, що можливості України для ротацій і надсилання підкріплень — зокрема у Курську область — все ще обмежені.
Нагадаємо, військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України.
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