Понад 4 млн осіб оновили дані: у Міноборони зробили заяву про темпи мобілізації

Темпи мобілізації зросли – показники дуже відрізняються від тих, що були наприкінці зими і на початку весни. Також зросла кількість мобілізованих по рекрутингу.

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У Міноборони зробили заяву про темпи мобілізації/ колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні станом на середину липня свої облікові дані оновили уже 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників та резервістів, що значно перевищує потреби війська на тепер.

Про це повідомив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в інтерв’ю NV. Він розповів, як змінилася ситуація з мобілізацією упродовж кількох місяців після набрання чинності нового закону про мобілізацію.

"Можемо говорити про підсумки на 17 липня – 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників та резервістів оновили свої облікові дані. Значно зросла кількість мобілізованих по рекрутингу. Цей закон (про мобілізацію – ред.), по суті, підштовхнув людей до того, щоб зайняти активну позицію, взяти відповідальність за власну долю і почати шукати себе в українському війську, в лавах Сил оборони – заходити на сайти, цікавитися, які є посади, що відповідають вмінням і освіті цих людей", – зазначив Лазуткін. відео дня

Крім того, що після оновлення даних тепер є база, з якою можна працювати представникам ТЦК, також відбувся сплеск проактивності людей, які вагалися, але розуміли, що найімовірніше все одно доведеться служити, і цей закон став для них поштовхом, розповів речник Міноборони.

"Зараз темпи мобілізації зросли. Ми маємо показники, які суттєво відрізняються від тих, які були наприкінці зими або на початку весни. Головне, щоб цей темп не було втрачено, і щоб дійсно відбувалося системне поповнення. 4,6 млн військовозобов'язаних оновили свої дані. Це говорить вже про те, що є база, з якою можна працювати", – сказав він.

У відповідь на питання, чи є наразі потреба у зниженні призовного віку, Лазуткін відповів, що поки що такої гострої необхідності немає. Він наголосив, що зараз кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер. Проте, за його словами, хоч на зараз такої необхідносте немає, але ситуація на війні залежить від багатьох чинників і це може змінюватися.

Лазуткін також розповів, що зараз активно розвивається рекрутинг, є зацікавленість у цьому серед українців. Тільки цього року вже було понад 10 тисяч звернень в рекрутингові центри. Наразі понад 3,2 тис. людей проходять оформлення в ТЦК або вже навчаються в навчальних центрах.

"На онлайн-платформах взагалі було опрацьовано понад 300 тис. резюме. Загалом 17-18 тис. вакансій було розміщено з різних підрозділів Сил оборони: це і ЗСУ, і Нацгвардія, і СБУ, і Сили підтримки. Сили оборони зараз найбільший роботодавець в країні. Ви знаєте, що зарплати цілком достойні, додаткове грошове забезпечення також. Багато для кого це є стимулом і мотивацією", – зазначив Лазуткін.

Хто такий Дмитро Лазуткін? Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) — український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. З 10 квітня 2024 є речником Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Що відомо про закон про мобілізацію/ Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні – останні новини

Раніше в Мінцифри назвали категорії громадян, яким ВЛК проходити не потрібно. Військово-лікарська комісія не потрібна двом категоріям громадян мобілізаційного віку.

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