Світло вмикатимуть на 2-3 години: у ДТЕК повідомили погані новини для мешканців Київщини

Електроенергії може не бути днями / pixabay

Через масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури у Київській області склалася дуже складна ситуація з енергопостачанням. Громадян закликали готуватися до тривалих відключень електроенергії. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Як зазначив Сахарук, під тривалими відключеннями мається на увазі відсутність електроенергії днями. За його словами, ймовірно, у деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові включення.

"І, на жаль, кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення поки що дуже коротка, це 2-3 години максимум", - зазначив Сахарук.

Відключення світла в Україні

Нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. При цьому він зауважив, що в Україну йде похолодання, наступними днями буде мороз.

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