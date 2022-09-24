Потужний удар українського ППО: за добу ЗСУ збили чотири літаки окупантів

Чотири ворожі літаки збили ЗСУ за день / Фото facebook.com/kpszsu

Сили оборони України знищили чотири літаки, вразили чотири пункти управління та більш ніж 20 районів зосередження живої сили та техніки російських окупантів.

"Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та 5 позицій зенітних ракетних комплексів", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили чотири літаки (Су-25, два Су-30 і один Су-34), п'ять безпілотників і крилату ракету окупантів.

"Ракетні війська і артилерія, зокрема вразили 4 пункти управління, більше 10 районів зосередження живої сили і техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони і 4 склади з боєприпасами", - додали в Генштабі.

Як уточнили в командуванні ДШВ ЗСУ в Facebook, у суботу, 24 вересня, військовослужбовці підрозділу протиповітряної оборони 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України були збиті два російські літаки.

Збиті були броньований штурмовик Су-25 і багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30.

"Повітряний простір у смугах відповідальності перебуває під повним контролем підрозділів протиповітряної оборони Збройних сил України", - зазначили в управлінні ППО командування ДШВ ЗС України.

Нагадаємо, на східному напрямку бійцями Збройних сил України був знищений черговий вертоліт окупантів Ка-52.

Українські захисники також збили безпілотник РФ. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України.

Раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БпЛА типу "Орлан-10".

Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

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