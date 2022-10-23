Круте піке: у РФ військовий літак Су-30 звалився на житлові будинки, є жертви

Місце падіння літака в Іркутську / скріншот

Військовий літак Су-30 російської армії зазнав катастрофи в Іркутську. В результаті є загиблі.

Військовий літак звалився прямо на житлові будинки. У Мережі опублікували кадри, на яких Су-30 падає на землю практично вертикально.

РосЗМІ пишуть, що літак впав на двоповерховий будинок у мікрорайоні Ново-Леніне. На місці аварії виникла сильна пожежа, над містом піднімається густий чорний дим.

У МНС РФ повідомили, що літак зазнав аварії під час випробувального польоту.

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Додамо, що за деякими даними пілоти Су-30 при падінні не вижили. Чи є жертви серед населення - уточнюється.

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Раніше повідомлялося про те, що в Краснодарському краї РФ військовий літак окупантів звалився прямо на житлові будинки, внаслідок чого сталася потужна пожежа.

Літак впав у дворі на комуністичній вулиці Єйська, пише 112. Після вогонь перекинувся на житловий будинок.

У мережі опублікували кадри величезного полум'я на місці катастрофи. Літак розбився в місті Єйськ.

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