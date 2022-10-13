На Полтавщині розбилися два літаки ЗСУ: перші подробиці

На Полтавщині розбився літак / poltava.to

Два літаки Збройних сил України розбилися в Полтавській області, повідомив глава обладміністрації Дмитро Лунін.

За його даними, в Полтавській області за два дні впали два українські літаки, пише видання Полтавщина.

"12 жовтня жителі Шишацької громади бачили падіння літака, з якого на парашутах вистрибнули два пілоти. Наступного дня начальник Полтавської ОВВА Дмитро Лунін підтвердив, що це був український літак. Крім того, він повідомив про падіння ще одного літака в тому ж районі 11 жовтня", – повідомляється в матеріалі.

Судячи з фото уламків, оприлюднених в соцмережах, це міг бути винищувач Су-24 — один з основних літаків бомбардувальної авіації Повітряних сил України.

/ poltava.to

Крім того, жителі повідомляли, що бачили два парашути, що відокремилися від винищувача. Доля пілотів точно невідома. Одні джерела повідомляють, що обидва живі, інші - що один з пілотів загинув.

Про падіння винищувача в Миргородському районі напередодні 11 жовтня додаткової інформації поки немає. По обох випадках відомо, що жодна цивільна особа не постраждала, а споруди і житлові будинки не були пошкоджені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про виявлення тіла загиблого льотчика з Бучі Михайла Матюшенка. Він очолював "привидів Києва" і спочатку воював проти окупантів у небі на півночі України, а потім вирушив боротися з ними на південь. Пілот загинув у бою над Чорним морем.

Він відправився на останнє завдання і не повернувся з нього 26 червня. Його тіло не могли знайти з тих пір протягом декількох місяців, і знайшли тільки зараз.

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