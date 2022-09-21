Потужний вибух і військові літаки над містом: у Севастополі нова 'бавовна'

Вибух стався в районі Козачої бухти в Севастополі.
В Севастополь, захопленому російськими окупантами, в середу, 21 вересня, прогримів вибух.
Він стався в акваторії Чорного моря. В Мережі опублікували відповідні кадри.
У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що вибух стався в Козачій бухті.
У свою чергу за інформацією так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, в районі Солдатського пляжу в Севастополі була виявлена частина водоплавного безпілотного апарату. Після обстеження фахівці його знищили.
Додамо, що після вибуху в небі над Севастополем помітили військові літаки.
Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
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