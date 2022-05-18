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Суворо заборонено: у МЗС зробили журналістам важливе попередження

18 травня 2022, 20:37

Всім ЗМІ необхідно нагадати, що в'їзд на окуповані території України з Росії незаконний.

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МЗС попередило журналістів про відповідальність / facebook.com/DPSUkraine

В'їзд на окуповані території з Росії є незаконним. Зокрема, в МЗС нагадали представникам ЗМІ про відповідальність у разі незаконного в'їзду, йдеться в заява спікера МЗС Олега Ніколенка.

"Всім ЗМІ необхідно нагадати, що в'їзд на окуповані території України з Росії незаконний. Порушники несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Їм забороняється в'їзд в Україну та / або позбавляється акредитації їх офісів в Україні", - говорить він.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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