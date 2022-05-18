УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Я б їм наркотики колола": журналісти знайшли дружину окупанта, яка готова катувати дітей

18 травня 2022, 00:03

Журналісти зв'язалися з Копитовими по телефону.

false
Розмова окупанта з дружиною / скріншот

Одна з перехоплених розмов окупанта з дружиною Службою безпеки України выкликала величезний резонанс.

Журналістам вдалося ідентифікувати російського військового з дружиною. Це та розмова, в якій жінка скаржилася чоловікові на українських дітей, які опинилися в Росії і відмовилися святкувати 9 травня, пояснивши, що це "не їхнє свято".

Жінка в деталях описувала окупанту в розмові, як би вона їх за це карала. Зокрема, "колола б їм наркотики" і "вирізала зірки на спинах". Про це повідомляється в розслідуванні проекту Схема.

false

Журналісти з'ясували, що голос жінки на записах СБУ належить громадянці Росії Юлії Копитовій. Чоловік Юлії - Володимир Копитов. За його номером можна знайти кілька майже порожніх профілів в соцмережах. Завдяки спеціалізованим сервісам журналістам вдалося знайти два фото російського військового, які він колись публікував на цій сторінці, але потім видалив.

Чоловікові 31 рік, він з міста Ярцево Смоленської області. Поки фото в його соцмережах немає, публічним він залишив тільки статус про те, що "глибоко одружений".

Сторінка Юлії, прив'язана до номера телефону, з якого велася бесіда, в мережі не активна. Але журналістам вдалося знайти фото жінки і дізнатися, чим вона займається.

Юлії Копитової - в дівоцтві Циганкової - 30 років. Вона - з селища Пржевальський Смоленської області Росії.

false

У 2020 році Юлія знову вийшла заміж і змінила прізвище на Копитова, згідно з інформацією джерел журналістів в російській системі юстиції.

За цими ж даними, принаймні, в 2019 році жінка працювала в дитячій клінічній лікарні Смоленської області.

Журналісти зв'язалися з Копитовими по телефону. Юлія говорити не захотіла, а Володимир поговорив з журналістами, але заперечив, що на записах голос його і дружини.

Відмовилася розмовляти і мати військового. Вона сказала, що не може спілкуватися з сином, тому що з ним нібито немає зв'язку. Журналісти дали жінці прослухати запис СБУ.

"Я яке відношення маю до всього цього? Що ви мені мозок полощете? Мій син там щось говорив? Якщо вона щось говорила, то з нею і розбирайтеся", — відповіла мати Володимира.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", - сказав агресор.

Читайте також:

війна в Україні СБУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:51

Прикмети на 18 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду

00:26

Зеленський розповів подробиці про евакуацію військових з АзовсталіВідео

00:03

"Я б їм наркотики колола": журналісти знайшли дружину окупанта, яка готова катувати дітейВідео

17 травня, вівторок
23:46

Україна мчить до Євросоюзу: Макрон заявив, що заявку Києва буде розглянуто в червні

23:41

Внучка Софії Ротару блиснула ідеальними формами в чорному бікіні

Реклама
23:40

Євробаченню хочуть змінити правила: що пропонують

23:33

"Занадто крихко там все": Арестович розповів про ситуацію навколо АзовсталіВідео

22:58

Армія Росії від Херсона до Харкова поступово стала переходити в оборону - АрестовичВідео

22:46

Військовий експерт пояснив, захоплення якого міста вирішить долю битви за ДонбасВідео

22:41

Макс Барських згадав своє коріння і планує відмовитися від сценічного імені

22:30

У захопленому Маріуполі може статися спалах найнебезпечнішої інфекціїВідео

22:08

Ворог окопується на Херсонщині та Запоріжчині: війна з РФ переходить у затяжну фазу - РезніковВідео

21:58

В Україні призупинили держрегулювання цін на бензин: названо нову вартість палива на АЗСВідео

21:44

Йде найхолодніша ніч: синоптики попередили про заморозки в УкраїніВідео

21:37

На Херсонщині снайпер агресорів підло застрелив волонтера, який вивозив людей з окупаціїВідео

21:35

Андрій Данилко пожартував над "іграшковим" міністром РФ Сергієм Шойгу

21:02

Перевіряють оборону і бояться наступу ЗСУ: на Сумщині пояснили атаку кордону військами РФВідео

20:59

П'яні путінські окупанти влаштували між собою розбірки зі стріляниною - журналіст

20:35

Новий тренд сезону: звідки з'явилася рожева панама Kalush Orchestra і скільки зараз коштуєВідео

20:24

Анна Неплях показала нового коханця - першого українця, який "знайшов її точку G"

Реклама
20:12

Якщо Путін не забере війська з України, санкції доб'ють економіку Росії - СШАВідео

19:58

В'ятрович пояснив, чому Україна дуже зацікавлена в розпаді Росії

19:48

Щедрість не знає кордонів: топ-4 найбільш галантних кавалера за знаком зодіаку

19:46

Війна стане ще більш кровопролитною: астролог склав гороскоп для УкраїниВідео

19:45

Путінський режим увігнав Росію до ями, з якої їй вже не вибратисяПогляд

19:22

Ігор Кондратюк розповів, чому у рашистів і запроданців не відбирають звання Народних артистів

19:01

"Ніколи вже не буде такого життя": Полякова ошелешила заявою про свій станВідео

18:57

"Дуже красиво горять ЗРК ворогів": бійці ЗСУ розбили батарею зенітно-ракетного комплексу БукВідео

18:55

"Вже констатація факту": експерт пояснив, чому в окупантів не вийде оточити ЗСУ на ДонбасіВідео

18:31

Їй санкції не страшні: Російська порноактриса назвала Крим українським

18:22

На Дніпропетровщині відновили "дорогу життя" Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград

18:17

У Росії намагаються заборонити обмін азовців: "вони терористи"

18:09

Демілітаризація Росії має стати метою УкраїниПогляд

18:06

У Мережі опубліковано відео моменту виходу захисників Маріуполя з АзовсталіВідео

17:40

Відірвало ніжку і пальчики: дідусь розповів про стан внучки, яка постраждала від ракет під Одесою

17:35

Ледачий хачапурі всього з 4 інгредієнтів: неймовірно смачний і простий рецептВідео

17:30

Захисникам Маріуполя віддали новий наказ - РезніковВідео

17:23

Гороскоп на літо 2022: чого очікувати земним знакам зодіаку - успіх у справах і щедрі подарунки долі

17:15

Війська Росії намагалися прорвати кордон на Сумщині: сили оборони України відбили атакуВідео

17:14

74-річна Мей Маск оголилася для обкладинки глянцю: "Неймовірно гаряча!"Відео

Реклама
17:03

На Харківщині за добу підключили до світла декілька тисяч абонентів

16:54

"Путін дивно пахне і не їсть": політичний експерт США розповів про президента РФ

16:50

Мобілізація до ЗСУ: хто не підлягає призову на службу під час війни в Україні

16:43

Стало відомо, коли обміняють евакуйованих з Азовсталі військових

16:28

Коли Вознесіння Господнє 2022: дата, традиції і заборони дня

16:13

Україна відвоює Донецьк і Луганськ: в МВС назвали терміниВідео

16:09

Постраждав туалет: ведучий Тимур Мірошниченко розповів, що творили окупанти в будинку його сестри

16:03

Путін втратив розум: чому Росія робить вигляд, що змирилася зі Швецією і Фінляндією в НАТОПогляд

16:01

Явно здає і слабшає: експерт розповів про проблеми зі здоров'ям ПутінаВідео

15:40

Найнебезпечніший період війни: астролог попередила про ризики ядерного ударуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти