"Я б їм наркотики колола": журналісти знайшли дружину окупанта, яка готова катувати дітей

Розмова окупанта з дружиною / скріншот

Одна з перехоплених розмов окупанта з дружиною Службою безпеки України выкликала величезний резонанс.

Журналістам вдалося ідентифікувати російського військового з дружиною. Це та розмова, в якій жінка скаржилася чоловікові на українських дітей, які опинилися в Росії і відмовилися святкувати 9 травня, пояснивши, що це "не їхнє свято".

Жінка в деталях описувала окупанту в розмові, як би вона їх за це карала. Зокрема, "колола б їм наркотики" і "вирізала зірки на спинах". Про це повідомляється в розслідуванні проекту Схема.

Журналісти з'ясували, що голос жінки на записах СБУ належить громадянці Росії Юлії Копитовій. Чоловік Юлії - Володимир Копитов. За його номером можна знайти кілька майже порожніх профілів в соцмережах. Завдяки спеціалізованим сервісам журналістам вдалося знайти два фото російського військового, які він колись публікував на цій сторінці, але потім видалив.

Чоловікові 31 рік, він з міста Ярцево Смоленської області. Поки фото в його соцмережах немає, публічним він залишив тільки статус про те, що "глибоко одружений".

Сторінка Юлії, прив'язана до номера телефону, з якого велася бесіда, в мережі не активна. Але журналістам вдалося знайти фото жінки і дізнатися, чим вона займається.

Юлії Копитової - в дівоцтві Циганкової - 30 років. Вона - з селища Пржевальський Смоленської області Росії.

У 2020 році Юлія знову вийшла заміж і змінила прізвище на Копитова, згідно з інформацією джерел журналістів в російській системі юстиції.

За цими ж даними, принаймні, в 2019 році жінка працювала в дитячій клінічній лікарні Смоленської області.

Журналісти зв'язалися з Копитовими по телефону. Юлія говорити не захотіла, а Володимир поговорив з журналістами, але заперечив, що на записах голос його і дружини.

Відмовилася розмовляти і мати військового. Вона сказала, що не може спілкуватися з сином, тому що з ним нібито немає зв'язку. Журналісти дали жінці прослухати запис СБУ.

"Я яке відношення маю до всього цього? Що ви мені мозок полощете? Мій син там щось говорив? Якщо вона щось говорила, то з нею і розбирайтеся", — відповіла мати Володимира.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", - сказав агресор.

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