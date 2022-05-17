П'яні путінські окупанти влаштували між собою розбірки зі стріляниною-журналіст / ua.depositphotos.com і Еспресо

Російські окупанти в перервах між жорстокими боями з воїнами ЗСУ регулярно вживають міцні алкогольні напої - щоб" не бачити " воїнів ЗСУ і загрозу, яку вони несуть для окупантів. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook журналіст Роман Цимбалюк.

За його інформацією, окупанти вже не можуть обходитися без алкоголю на території України. Як зазначають самі військовослужбовці ЗС РФ, "в цьому жаху неможливо бути тверезим", тому при можливості зловживають спиртними напоями.

Як каже Цимбалюк, оскільки для п'яного військового не існує відмінностей між Путіним і Гіркіним, то вони часто "вступають в ідеологічні суперечки" з приводу "здатися зараз" або "чекати наказу з Кремля".

"Так, 14 травня після одних з "посиденьок" двоє військовослужбовців ЗС РФ в Луганській області почали з'ясовувати стосунки із застосуванням стрілецької зброї. Один з них важко поранений, другий перебуває під вартою", — повідомив журналіст.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Херсонській області в окупованій Киселівці, Чорнобаївська сільська громада відбулася перестрілка між військовими РФ Чеченської і бурятської національності.

Як повідомляло Головне управління розвідки України, в нічному інциденті відзначилися понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих поки невідома.

Причини міжетнічного конфлікту полягають у небажанні бурятів вести наступальні бойові дії і "нерівноправність" умов з чеченцями.

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