Страх українських дронів: росіяни будують нові огорожі в Севастопольській бухті

Російські окупанти встановили загородження на вході в Севастопольську бухту - з'явився відповідний супутниковий знімок.

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У бухті Севастополя з'явилися нові огорожі окупантів / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і Twitter

Російські окупанти встановили нове загородження на вході в Севастопольську бухту. Відповідний супутниковий знімок було опубліковано на сторінці OSINT-аналітика Бреді Ефріка в сервісі мікроблогів Twitter.

Повідомляється, що фото зробили минулої п'ятниці, 13 жовтня 2023 року. На ньому помітно, що росіяни на вході в Севастопольську бухту встановили загородження. А трохи раніше повідомлялося, що окупанти розширювали такі загородження.

Експерт припускає, що російські окупанти таким чином намагаються протистояти атакам українських морських дронів.

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Атаки на кораблі РФ у Чорному морі

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Севастополя підбито ще одне судно РФ. Крім патрульного корабля ЧФ "Павло Державін" підбито ще одне судно окупантів.

Пізніше з'явилися нові деталі удару по кораблю РФ біля Севастополя. Супутник зафіксував підводний вибух під час атаки на кораблі РФ у Чорному морі.

Як відомо, раніше країна-агресор Росія перекинула 14 кораблів до Новоросійська, розповіли в Американському інституті вивчення війни. На думку аналітиків, такі дії окупантів пов'язані зі спробою відвести кораблі від ймовірних ударів України.

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