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"Армія України має воювати асиметрично": експерт розповів, які можливості є в росіян

Юлія Куришко
10 жовтня 2023, 19:59 оновлено 10 жовтня, 20:23
Країна-агресорка Росія має великі ресурси і за два місяці певною мірою вона здатна заповнити свої втрати, вважає Рустамзаде.
'Армія України має воювати асиметрично': експерт розповів, які можливості є в росіян
Рустамзаде оцінив дії ЗСУ на полі бою / колаж: Главред, фото: 33-та окрема механізована бригада, 35-та ОБрМП

В інтерв'ю Главреду азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде розповів, як оцінює дії сил оборони України на полі бою та які можливості є у російських військ.

Військовий аналітик похвалив українську армію, яка протягом останніх двох місяців почала виснажувати російських окупантів.

"Завдяки дуже ефективній контрбатарейній боротьбі зведено нанівець головний козир росіян - артилерія. Вибиті її ракетні системи залпового вогню, це велике досягнення. Війська РФ вже не можуть вирішувати свої завдання за допомогою артилерійського вогню. Два місяці знадобилося військам України, щоб прийти до такого результату", - вважає експерт.

Аналітик наголосив, що Росія має великі ресурси і за два місяці певною мірою вона здатна заповнити свої втрати.

"Ми спостерігаємо динаміку в діях українських військ і можливості для подальшого розвитку. Тенденції правильні, але не вистачає масштабу і посилення динаміки. Перевага російської армії в тому, що у неї великий мобілізаційний ресурс. До того ж у вашого супротивника більше засобів радіоелектронної боротьби, і це заважає вам застосовувати дрони. Втім, українська армія перевершує росіян в артилерії і розумінні ситуації, тому що у вас краще розвідка", - зазначив Рустамзаде.

Військовий експерт повідомив, що тенденція на війні в Україні змінюється повільно, але зміни відбуваються протягом двох тижнів або місяця. Щоб бути в тонусі і зберігати здібності, українським бійцям треба постійно посилювати свої можливості.

"Водночас це не означає, що за місяць російська армія не буде сильнішою, ніж зараз. Ви не потягнете ведення симетричної війни, тому що противник - країна з більш високим військово-економічним і демографічним ресурсом. Вам сам Бог велів воювати асиметрично. Ви так і робите, але сухопутні війська, які є основним компонентом протистояння на полі бою, дуже довго до цього йдуть. Сухопутні війська могли б вдатися до асиметричних способів ведення війни раніше, швидше і в більш широких масштабах", - додав Рустамзаде.

Дивіться відео, в якому Агіль Рустамзаде зробив прогноз про терміни війни в Україні:

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки. Окупанти провели обмежену невдалу наступальну операцію на заході Запорізької області. Сили оборони відбили наступ на північ від Новопрокопівки.

у ЗСУ розкрили ситуацію на фронті та плани росіян. Речник ЗСУ повідомив, що на Лимано-Куп’янському напрямку інтенсивність бойових зіткнень дещо знизилася через опади і погіршення погодних умов.

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війна в Україні контрнаступ ЗСУ Агіль Рустамзаде
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