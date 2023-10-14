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Атака швидкісних морських дронів: нові деталі удару по кораблю РФ біля Севастополя

Олексій Тесля
14 жовтня 2023, 15:57 оновлено 14 жовтня, 16:03
Супутник зафіксував підводний вибух під час атаки на кораблі РФ у Чорному морі.
Павло Державін
Корабель Павел Державин атакували в Чорному морі / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , mil.ru

Стали відомі нові подробиці удару по російському кораблю "Павел Державин" біля берегів Севастополя в Чорному морі.

Відзначимо, що момент удару по кораблю РФ зафіксований на супутниковому знімку, повідомляє в соцмережі X дослідник H I Sutton.

Зокрема, опубліковано супутниковий знімок, на якому видно корабель РФ проекту 22160. Відзначимо, що "Павел Державин" це теж патрульний корабель проекту 22160.

відео дня

Згідно з опублікованими фото, супутник зафіксував підводний вибух. У той же час біля корабля "Павел Державин" знаходилися 2 швидкісні човни, які швидше за все, слідували з метою атаки по російських цілях.

При цьому також звернемо увагу на те, що супутниковий знімок, який зафіксував удар по кораблю РФ, був зроблений об 11:47 13 жовтня.

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Атака по кораблю РФ Павло Державін / @CovertShores

Удари по кораблях РФ у Чорному морі

Раніше повідомлялося про те, що біля Севастополя підбито ще одне судно РФ. Крім патрульного корабля ЧФ "Павел Державин" підбито ще одне судно окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Чорноморський флот РФ ослаб після українських атак по штаб-квартирі. Чорноморський флот РФ зазнав низки серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по штаб-квартирі 20 і 22 вересня.

Як відомо раніше Росія перекинула 14 кораблів до Новоросійська, розповіли в Американському інституті вивчення війни. На думку аналітиків, такі дії окупантів пов'язані зі спробою відвести кораблі від ймовірних ударів України.

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Севастополь Чорне море Чорноморський флот військовий корабель
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